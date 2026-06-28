Páll Magnússon stýrir Sprengisandi í dag og það er af nægu að taka. Fyrst mæta Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, og Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga.
Að því loknu taka við Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar og Stefán Einar Stefánsson blaðamaður á Morgunblaðinu. Næst tekur við Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og svo síðustu Halla Tómasdóttir forseti Íslands.
Fréttin hefur verið leiðrétt og röðun gesta löguð. Fyrsta viðtal er tekið upp og því engin skjámynd.