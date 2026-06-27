Vegna slysahættu hefur Gotta-rennibrautinni í sundlauginni á Selfossi verið lokað. Í tilkynningu frá sveitarfélaginu Árborg kemur fram að rennibrautinni hafi verið lokað tímabundið vegna slysa barna.
„Rennibrautin verður lokuð um óákveðinn tíma á meðan unnið er að því að fara yfir öryggismál og leita lausna til að tryggja örugga notkun hennar í framtíðinni. Við leggjum ríka áherslu á öryggi gesta okkar og þökkum fyrir skilning og þolinmæði á meðan unnið er að úrbótum,“ segir í tilkynningu sveitarfélagsins.
Í athugasemdum við tilkynninguna segja nokkrir íbúar að tímabært sé að fjarlægja rennibrautina.
„Gotti er búinn að vera að rota börn síðustu 20 ár allavega,“ segir ein á meðan aðrir kalla eftir nýjum rennibrautum.