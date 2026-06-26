Innlent

Ís­lendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot

Eiður Þór Árnason skrifar
Líkurnar á því að fá þriðja vinning eru einn á móti 3.107.515.
Líkurnar á því að fá þriðja vinning eru einn á móti 3.107.515. Vísir/Vilhelm

Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot kvöld og deilir honum með tveimur öðrum sem keyptu miða í Þýskalandi. Fær hver um sig tæpar 65 milljónir króna í sinni hlut.

Þjóðverji fékk fyrsta vinning og fær rúma 12,5 milljarða króna í vasann. Fimm miðaeigendur deildu svo öðrum vinningi og fær hver um sig 69 milljónir. Voru þrír þeirra í Þýskalandi, einn í Svíþjóð og einn í Eistlandi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íslenskri getspá.

Einn á móti þremur milljónum

Tölfræðilegar vinningslíkur á því að fá fimm réttar aðaltölur í EuroJackpot og þar með þriðja vinning í útdrætti eru einn á móti 3.107.515, samkvæmt reglugerð um talnagetraunir Íslenskrar getspár. Líkurnar á því að fá fyrsta vinning eru einn á móti 139.838.160.

Fram kemur í tilkynningu Íslenskrar getspár að einn Jókerspilari hafi fengið fyrsta vinning í útdrætti kvöldsins og fái 2,5 milljónir króna í sinn hlut. Miðinn var keyptur á N1 Ártúnshöfða. Einn var með annan vinning og fær 125 þúsund krónur. Sá miði var keyptur á lotto.is.

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