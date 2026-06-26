Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Eiður Þór Árnason skrifar 26. júní 2026 22:47 Líkurnar á því að fá þriðja vinning eru einn á móti 3.107.515. Vísir/Vilhelm Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot kvöld og deilir honum með tveimur öðrum sem keyptu miða í Þýskalandi. Fær hver um sig tæpar 65 milljónir króna í sinni hlut. Þjóðverji fékk fyrsta vinning og fær rúma 12,5 milljarða króna í vasann. Fimm miðaeigendur deildu svo öðrum vinningi og fær hver um sig 69 milljónir. Voru þrír þeirra í Þýskalandi, einn í Svíþjóð og einn í Eistlandi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íslenskri getspá. Einn á móti þremur milljónum Tölfræðilegar vinningslíkur á því að fá fimm réttar aðaltölur í EuroJackpot og þar með þriðja vinning í útdrætti eru einn á móti 3.107.515, samkvæmt reglugerð um talnagetraunir Íslenskrar getspár. Líkurnar á því að fá fyrsta vinning eru einn á móti 139.838.160. Fram kemur í tilkynningu Íslenskrar getspár að einn Jókerspilari hafi fengið fyrsta vinning í útdrætti kvöldsins og fái 2,5 milljónir króna í sinn hlut. Miðinn var keyptur á N1 Ártúnshöfða. Einn var með annan vinning og fær 125 þúsund krónur. Sá miði var keyptur á lotto.is. Fjárhættuspil Tengdar fréttir „Við erum ekki að fara að vinna“ Fjármálaráðgjafi mælir eindregið gegn því að fólk kaupi lottómiða í von um að verða ríkari. „Ef markmiðið er fjárhagslegur ávinningur þá er happdrætti og lottó og fjárhættuspil og allt slíkt með því vitlausasta sem þú gerir,“ segir Björn Berg Gunnarsson. 23. júlí 2024 08:01 Mest lesið Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Innlent Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Innlent „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Innlent Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Innlent Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Verðhækkanirnar vonbrigði Innlent Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Erlent Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent Fleiri fréttir Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Stúlkan er fundin Boðar frekari niðurskurð Borgarstarfsmenn taka pokann sinn og kapphlaup við tímann í Venesúela Sjá meira