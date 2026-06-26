Landsréttur staðfesti sýknu ríkisins af kröfu manns sem var ósáttur við að þurfa að sæta sóttkví í kórónuveirufaraldrinum. Sá krafðist rúmlega tveggja milljóna króna miskabóta fyrir frelsissviptingu.
Maðurinn framvísaði hvorki vottorði um bólusetningu né gekkst hann undir sýnatöku þegar hann kom til landsins frá Englandi í nóvember árið 2021. Það gerði hann þrátt fyrir að hann vissi af því að þágildandi sóttvarnarreglur gerðu ráð fyrir að hann þyrfti að sæta fjórtán daga sóttkví.
Hefði hann gengist undir sýnatöku við komuna til landsins hefði hann getað verið laus úr sóttkví fimm dögum síðar með neikvæðu prófi.
Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá því í febrúar 2024 kemur fram að maðurinn hafi tekið meðvitaða ákvörðun um að skila hvorki vottorði né gangast undir sýnatöku til þess að hann gæti látið reyna á lögmæti reglnanna. Lögregla sagði að hann hefð i tjáð sýnatökuaðilum á flugvellinum að hann myndi líklega ekki fara í einangrun í fjórtán daga.
Sólarhring áður en maðurinn losnaði úr tveggja vikna sóttkví staðfesti sóttvarnalæknir formlega að hann ætti að sæta sóttkvínni. Maðurinn höfðaði málið til þess að krefjast bóta vegna þeirrar ákvörðunar.
Héraðsdómur sýknaði ríkið af kröfum mannsins fyrir tæplega tveimur og hálfu ári. Landsréttur staðfesti þá niðurstöðu í gær.
Féllst Landsréttur á með ríkinu að reglugerðin sem kvað á um sóttkvína hefði haft viðhlítandi stoð í sóttvarnalögum. Við úrlausn málsins þyrfti ennfremur að hafa í huga að réttindi mannsins hefðu verið skert til verndar lífi og heilsu fólks sem nyti verndar stjórnarskrá og alþjóðlegra sáttmála sem íslensk stjórnvöld væru bundin af.
Þá lægi ekki annað fyrir en að stjórnvöld hefðu byggt á viðurkenndri læknisfræðilegri þekkingu á eðli sjúkdómsins við mat á nauðsyn aðgerða. Því þyrfti að veita stjórnvöldum nokkuð svigrúm við mat á nauðsyn aðgerða í ljósi upplýsinga um stöðu sjúkdómsins á hverjum tíma.
Arnar Þór Jónsson, fyrrverandi héraðsdómari og forsetaframbjóðandi, var lögmaður mannsins en hann hefur höfðað fleiri dómsmál vegna sóttvarnaaðgerða stjórnvalda í faraldrinum.