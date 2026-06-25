„Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Freyja Þórisdóttir skrifar 25. júní 2026 21:25 Kári Sigurðsson, formaður stéttarfélagsins Sameykis, segist hafa verulegar áhyggjur af framhaldinu í kjölfar hópuppsagnarinnar. SÝN Ríflega helmingur þeirra sem sagt var upp störfum hjá Reykjavíkurborg í dag, fimmtudaginn 25. júní, eru í stéttarfélaginu Sameyki. Var félaginu tilkynnt fyrirfram um uppsagnirnar en formaður félagsins segir mjög þungt í fólki hljóðið. Þá segir hann að horfa þurfi aftur til ársins 2010 til þess að rifja upp svipaða hópuppsögn hjá borginni. Kári Sigurðsson, formaður Sameykis, var gestur í kvöldfréttum Sýnar í kvöld, fimmtudaginn 25. júní, en hann segir andrúmsloftið hafa verið gríðarlega þungt í ráðhúsinu í dag er átján starfsfólki á skrifstofu borgarinnar var sagt upp samtímis. Tímasetningin komi helst á óvart „Það var bara gríðarlega þungt yfir starfsfólkinu sem maður hitti, en ég var auðvitað bara í anddyrinu. Maður getur ekki sett sig í spor starfsfólksins sem var þarna innandyra,“ segir Kári og bætir við að „þetta hefur bæði verið áfall auðvitað fyrir allt fólkið sem er á skrifstofunni og sérstaklega fyrir þau sem að var tilkynnt um uppsögn í dag.“ Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík, sagði í samtali við fréttamann Sýnar á fimmta tímanum í dag að niðurskurðurinn hefði verið viðbúinn. Kári tekur undir það en segist aðallega furða sig á tímasetningunni. Er þetta samt eitthvað sem kemur ykkur á óvart, þ.e.a.s. umfang þeirra sem missa vinnuna í dag? „Ég get kannski ekki sagt að þetta komi mér á óvart, þessar aðgerðir, þau töluðu mikið um þetta í aðdraganda kosninganna. Tímasetningin kemur mér kannski á óvart. Það er ansi stutt síðan þau, meirihlutinn, tók við og ég svona velti fyrir mér hversu vel ígrundaðar þessar ákvarðanir eru,“ segir Kári. Hefur miklar áhyggjur af framhaldinu Hann segist ekki muna eftir öðru eins í borginni síðasta áratuginn og telur í fljótu bragði að hópuppsagnir árið 2010 komi næst því að vera í líkingu við þessar í dag. „Svona í fljótu bragði þá þarf maður kannski að fara til ársins 2010, þegar hópuppsagnirnar í Orkuveitunni voru, til þess að horfa á eitthvað, en þá er það önnur stærðargráða, meiri heldur en er í dag. En þetta er auðvitað grafalvarlegt, sérstaklega í ljósi stöðunnar í samfélaginu í dag,“ segir Kári. Hann segist jafnframt hafa verulegar áhyggjur af framhaldinu, ekki einungis fyrir félagsfólk Sameykis heldur samfélagið allt, og veltir því upp hvort það hafi verið rangt að lesa það á milli línanna í kosningabaráttunni í vor að bæta ætti við grunnþjónustu borgarinnar. „Hildur kemur inn á það að hún sé að fara að verja grunnþjónustuna. Maður svona hélt að maður hefði lesið á milli línanna í þessari kosningabaráttu að það ætti að bæta ef eitthvað væri við grunnþjónustuna, þannig að ég hefði nú haldið þá að þessar skipulagsbreytingar myndu þá fela í sér að það yrði bætt við í grunnþjónustunni, en miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur.“ Reykjavík Sjálfstæðisflokkurinn Vinnumarkaður Borgarstjórn Kjaramál Stéttarfélög Mest lesið Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Innlent Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Innlent Hópuppsögn í borginni: Störfum fækkar um 40 prósent Innlent Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Innlent Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Innlent Hnakkrifust á bak við luktar dyr Innlent Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Erlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði Innlent „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Innlent Fleiri fréttir „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Stúlkan er fundin Boðar frekari niðurskurð Borgarstarfsmenn taka pokann sinn og kapphlaup við tímann í Venesúela Kastaðist af hjólinu þegar ekið var á hann „Erfiður dagur í ráðhúsinu í dag“ Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Hópuppsögn í borginni: Störfum fækkar um 40 prósent Vara við netsvikum í nafni „netglæpalögreglunnar“ Fimm vilja stýra HSA Vara við aðskotaefni í tei Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Segir Suðurlandsbraut fara aftur í vinnslu án þess að tefja verkefnið „Virðist vera að það sé kerfislægt brotið á fötluðu fólki“ Stórskrýtið að ekki séu til lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar Bjóða út jarðvinnuframkvæmd vegna Stóra-Hrauns Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Fleiri andvígir hvalveiðum en fylgjandi Sér ekki eftir framsetningu á sleggjunni Vasaþjófar á ferð í miðborginni Borgin skorar á ríkið að bregðast við námsgagnaskorti Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Hnakkrifust á bak við luktar dyr Stytting hringvegarins sú mesta á þessari öld Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Sjá meira