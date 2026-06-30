Mímósuísinn ljúffengur en gerir aldrei aftur Jägermeister-ís Bjarki Sigurðsson skrifar 30. júní 2026 22:45 Fjóla Kim Björnsdóttir er ein af eigendum Holtsels. Vísir/Bjarki Í Eyjafjarðarsveit má finna eina af framsæknustu ísgerðum landsins. Mímósuísinn sló í gegn en Jagermeisterísinn var aðeins of sterkur. Kúabúið Holtsel er einn vinsælasti áningarstaður Eyjafjarðarsveitar en þar er rekin ísbúðin Holtsels Hnoss. Ísinn er búinn til á staðnum og úr mjólk þeirra sextíu mjólkurkúa sem þar eru. „Við erum svolítið háð veðrinu þannig að við vonumst alltaf eftir góðu sumri. En við elskum að fá fólk til okkar á sumrin, erum með opið í tvo til þrjá mánuði, en seljum ísinn í matvöruverslunum allan ársins hring,“ segir Fjóla Kim Björnsdóttir, ein af eigendum Holtsels. Ísinn er framleiddur einu sinni til tvisvar í viku og bragðtegundirnar eru gríðarlega margar. „Við notum eins mikið íslenskt og hægt er. Ef við gerum bjórís notum við bjór frá Kalda, ef við gerum rababaraís er hann héðan úr garðinum og ef það eru berjaístegundir reynum við að kaupa berin á næstu bæjum,“ segir Fjóla. Tegundirnar eru gríðarlega margar. „Í uppskriftabókinni okkar eru yfir þrjú hundruð uppskriftir. Svo erum við alltaf að prófa okkur áfram. Við höfum gert mímósu- og freyðivínssorbet fyrir brúðkaup. Við höfum gert hvítlauksís fyrir veitingastaði og bjórís,“ segir Fjóla. Hvernig er mímósuísinn? „Hann er aðeins of góður.“ Hann hljómar nefnilega afar ljúffengur. En er einhver bragðtegund sem hefur ekki slegið í gegn? „Ég gerði mitt besta fyrir félag hérna úr sveitinni við að gera Jagermeister-ís. En ég geri hann aldrei aftur,“ segir Fjóla. „Hann var aðeins of kröftugur.“ Á fallegum degi er hægt að borða ísinn úti á bekk þar sem hænurnar, endurnar og hundarnir bjóða upp á heimsklassa félagsskap. Þá er hægt að kíkja í fjósið þar sem kýrnar sem framleiða mjólkina í ísinn eru. Eyjafjarðarsveit Ís Matur Mest lesið Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Innlent „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Innlent Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Innlent „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Innlent „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Lögreglan leitar að Cezary Innlent Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Fleiri fréttir Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Mímósuísinn ljúffengur en gerir aldrei aftur Jägermeister-ís Ógn felist í hótunum Paul Watson-samtakanna Lögreglan leitar að Cezary Aflvana togari hættulega nálægt landi Vegum lokað og bílar taldir Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Segir verk Þórbergs enn ótrúlega lifandi „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Stærsta kókaínmál Íslandssögunnar og ráðherra sakar starfsmenn Hvals um fíflaskap Lokaeinkunnirnar vísbending um ósamræmda einkunnagjöf Komu slösuðum til bjargar í Drangey Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Tímamót hjá Klettaskóla: „Allir mjög peppaðir“ Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Gómaður með tæp sextíu kíló af amfetamíni og „bleikt kókaín“ Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Traust til íslenskra yfirvalda sagt fara vaxandi Synjun Suðurlandsbrautar gæti tafið fyrstu lotu Borgarlínu „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Sjá meira