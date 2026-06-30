Innlent

Mímósuísinn ljúf­fengur en gerir aldrei aftur Jäger­meister-ís

Bjarki Sigurðsson skrifar
Fjóla Kim Björnsdóttir er ein af eigendum Holtsels.
Fjóla Kim Björnsdóttir er ein af eigendum Holtsels. Vísir/Bjarki

Í Eyjafjarðarsveit má finna eina af framsæknustu ísgerðum landsins. Mímósuísinn sló í gegn en Jagermeisterísinn var aðeins of sterkur.

Kúabúið Holtsel er einn vinsælasti áningarstaður Eyjafjarðarsveitar en þar er rekin ísbúðin Holtsels Hnoss. Ísinn er búinn til á staðnum og úr mjólk þeirra sextíu mjólkurkúa sem þar eru.

„Við erum svolítið háð veðrinu þannig að við vonumst alltaf eftir góðu sumri. En við elskum að fá fólk til okkar á sumrin, erum með opið í tvo til þrjá mánuði, en seljum ísinn í matvöruverslunum allan ársins hring,“ segir Fjóla Kim Björnsdóttir, ein af eigendum Holtsels. 

Ísinn er framleiddur einu sinni til tvisvar í viku og bragðtegundirnar eru gríðarlega margar.

„Við notum eins mikið íslenskt og hægt er. Ef við gerum bjórís notum við bjór frá Kalda, ef við gerum rababaraís er hann héðan úr garðinum og ef það eru berjaístegundir reynum við að kaupa berin á næstu bæjum,“ segir Fjóla. 

Tegundirnar eru gríðarlega margar.

„Í uppskriftabókinni okkar eru yfir þrjú hundruð uppskriftir. Svo erum við alltaf að prófa okkur áfram. Við höfum gert mímósu- og freyðivínssorbet fyrir brúðkaup. Við höfum gert hvítlauksís fyrir veitingastaði og bjórís,“ segir Fjóla. 

Hvernig er mímósuísinn?

„Hann er aðeins of góður.“

Hann hljómar nefnilega afar ljúffengur. En er einhver bragðtegund sem hefur ekki slegið í gegn?

„Ég gerði mitt besta fyrir félag hérna úr sveitinni við að gera Jagermeister-ís. En ég geri hann aldrei aftur,“ segir Fjóla. „Hann var aðeins of kröftugur.“

Á fallegum degi er hægt að borða ísinn úti á bekk þar sem hænurnar, endurnar og hundarnir bjóða upp á heimsklassa félagsskap. Þá er hægt að kíkja í fjósið þar sem kýrnar sem framleiða mjólkina í ísinn eru. 

Eyjafjarðarsveit Ís Matur

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