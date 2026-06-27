Innlent

Sau­tján ára Ís­lendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Dan­mörku

Atli Ísleifsson skrifar
Íslendingurinn neitaði sök í málinu en bar við sig minnisleysi vegna ótæpilegrar áfengisneyslu.
Íslendingurinn neitaði sök í málinu en bar við sig minnisleysi vegna ótæpilegrar áfengisneyslu. Danska lögreglan

Dómstóll í Næstved á Sjálandi í Danmörku hefur dæmt sautján ára Íslending, sem búsettur er í Danmörku, í ellefu mánaða fangelsi fyrir að hafa gengið berserksgang við lögreglustöð og haft í hótunum við lögreglu. Íslendingurinn neitaði sök í málinu en bar við sig minnisleysi vegna ótæpilegrar áfengisneyslu. Með brotunum rauf hann skilorð.

Íslendingurinn var ákærður fyrir að hafa unnið skemmdarverk á lögreglubíl, sparkað í höfuð lögreglumanns þannig að hann hlaut heilahristing og hótað lögreglumönnum og fjölskyldum þeirra lífláti.

Þetta kemur fram í frétt Sjællandske Nyheder en dómur í málinu féll í síðasta mánuði. Atvikið átti sér stað að næturlagi um miðjan síðasta marsmánuð. Maðurinn var handtekinn af lögreglu eftir að hafa kastað óþekktum hlut í gegnum hliðarglugga lögreglubíls sem lagður var fyrir utan lögreglustöðina í Haslev.

„Þú munt ekki sjá fjölskyldu þína aftur,“ „Ég mun kasta handsprengju á þig,“ og „Ég vona að mæður þínar deyi,“ er meðal þess sem maðurinn hreytti í lögreglumennina. Þá kallaði hann lögreglumennina sömuleiðis ýmsum nöfnum.

Í dómi segir að maðurinn hafi einnig hótað lögreglumönnunum og að sprengja fjölskyldu annars þeirra þegar hann kallaði „4-0 verður bráðum 6-0“ sem er vísun í morð á lögreglumönnum, framin af Palle Sørensen árið 1965. Hugtakið „4-0 til Palle“ hefur verið notað með vísun í að Sørensen drap fjóra lögreglumenn og ályktaði dómarinn að Íslendingurinn hafi með orðum sínum óskað þess að lögreglumennirnir tveir – karl og kona – hlytu sömu örlög.

Dómstóllinn dæmdi manninn í þriggja mánaða fangelsi vegna brotanna en með þeim rauf hann skilorð vegna fyrri dóma og var refsingin ákveðin ellefu mánaða óskilorðsbundið fangelsi.

Maðurinn hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að málið kom upp, eða 14. mars.

Danmörk Íslendingar erlendis

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