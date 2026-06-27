Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Atli Ísleifsson skrifar 27. júní 2026 23:31 Íslendingurinn neitaði sök í málinu en bar við sig minnisleysi vegna ótæpilegrar áfengisneyslu. Danska lögreglan Dómstóll í Næstved á Sjálandi í Danmörku hefur dæmt sautján ára Íslending, sem búsettur er í Danmörku, í ellefu mánaða fangelsi fyrir að hafa gengið berserksgang við lögreglustöð og haft í hótunum við lögreglu. Íslendingurinn neitaði sök í málinu en bar við sig minnisleysi vegna ótæpilegrar áfengisneyslu. Með brotunum rauf hann skilorð. Íslendingurinn var ákærður fyrir að hafa unnið skemmdarverk á lögreglubíl, sparkað í höfuð lögreglumanns þannig að hann hlaut heilahristing og hótað lögreglumönnum og fjölskyldum þeirra lífláti. Þetta kemur fram í frétt Sjællandske Nyheder en dómur í málinu féll í síðasta mánuði. Atvikið átti sér stað að næturlagi um miðjan síðasta marsmánuð. Maðurinn var handtekinn af lögreglu eftir að hafa kastað óþekktum hlut í gegnum hliðarglugga lögreglubíls sem lagður var fyrir utan lögreglustöðina í Haslev. „Þú munt ekki sjá fjölskyldu þína aftur,“ „Ég mun kasta handsprengju á þig,“ og „Ég vona að mæður þínar deyi,“ er meðal þess sem maðurinn hreytti í lögreglumennina. Þá kallaði hann lögreglumennina sömuleiðis ýmsum nöfnum. Í dómi segir að maðurinn hafi einnig hótað lögreglumönnunum og að sprengja fjölskyldu annars þeirra þegar hann kallaði „4-0 verður bráðum 6-0“ sem er vísun í morð á lögreglumönnum, framin af Palle Sørensen árið 1965. Hugtakið „4-0 til Palle“ hefur verið notað með vísun í að Sørensen drap fjóra lögreglumenn og ályktaði dómarinn að Íslendingurinn hafi með orðum sínum óskað þess að lögreglumennirnir tveir – karl og kona – hlytu sömu örlög. Dómstóllinn dæmdi manninn í þriggja mánaða fangelsi vegna brotanna en með þeim rauf hann skilorð vegna fyrri dóma og var refsingin ákveðin ellefu mánaða óskilorðsbundið fangelsi. Maðurinn hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að málið kom upp, eða 14. mars. Danmörk Íslendingar erlendis Mest lesið „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Innlent Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Innlent „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Fleiri fréttir Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Sjá meira