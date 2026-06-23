Formaður Dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi hvalveiðar með því að afnema undanþágu Hvals hf. til að verka matvæli undir berum himni. Dýravernd séu ekki öfgaskoðanir og stöðva beri starfsemi sem feli í sér dýraníð.
Fyrstu langreyðarnar sem veiðst hafa við Íslandsstrendur í þrjú ár komu í land í Hvalfirði í nótt.
Dýraverndarsamband Íslands sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem veiðunum er mótmælt. Formaður sambandsins segir slæmt að ekki sé hlustað á fagráð um velferð dýra sem segja veiðarnar ekki standast lög og vill að stjórnvöld grípi inn í.
Fimm ára leyfi til hvalveiða var gefið út í lok árs 2024 af þáverandi ráðherra Bjarna Benediktssyni.
„Það er samt ýmislegt sem hefði verið hægt að gera áður en veiðar hófust. Til dæmis að taka í burtu þá undanþágu sem Hvalur hf. hefur varðandi að þeir mega verka þessi matvæli undir berum himni. Þetta er ekki leyfilegt í neinni annarri matvælaframleiðslu,“ segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands.
Hún gefur lítið fyrir þau orð Vilhjálms Birgissonar, formanns Verkalýðsfélags Akraness, að illa væri farið fyrir Íslendingum ef öfgaskoðanir öfgafólks hefðu áhrif á ákvarðanatökur.
„Dýravernd er ekki öfgaskoðanir. Við þurfum að gera ráð fyrir dýrum í okkar samfélagi. Það er samfélagsleg ábyrgð okkar allra að fara vel með dýr. Ef starfsemi byggir á því að það felur í sér dýraníð, og stórfellt dýraníð eins og á við varðandi hvalveiðar, þá ber að ljúka slíkri starfsemi.“
Linda segir birgðir til af hvalkjöti frá veiðum fyrir þremur árum síðan og veltir fyrir sér af hverju veiðarniar séu stundaðar.
Hún segir að góður hljómgrunnur sé fyrir málstað dýraverndarsamtaka.
„Íslendingar vilja velferð dýra. Við finnum það mjög sterkt í Dýraverndarsambandi Íslands að fólk fólk vill dýravernd,“ segir Linda Karen.