Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 22. júní 2026 11:02 Inga Eiríks hefur sett íbúð sína á Seltjarnarnesi á sölu. Saga Sig/Betri stofan Fjárfestirinn og fyrirsætan Inga Eiríksdóttir hefur sett fallega útsýnisíbúð sína á Seltjarnarnesi á sölu. Inga hefur undanfarin ár unnið hjá Crowberry Capital og gegnir stjórnunarstöðu þar. Hún starfaði sömuleiðis sem fyrirsæta í áraraðir í New York. Íbúðin er þriggja herbergja og einstaklega björt með aukinni lofthæð og útsýni til allra fjalla. Hún er 93,3 fermetrar á stærð og ásett verð tæpar 97 milljónir. Húsið er með lyftu og staðsett á mörkum Vesturbæjar og Seltjarnarness. Íbúðin er á mörkum Vesturbæjar og Seltjarnarness.Betri stofan Fallegar innréttingar.Betri stofan Rúmgott svefnherbergi.Betri Stofan Svalir með útsýni.Betri Stofan Sofa og eldhús eru samliggjandi.Betri stofan Aukin lofthæð og útsýni í þrjár áttir.Betri stofan Hér má nálgast nánari upplýsingar um íbúðina. Fasteignamarkaður Hús og heimili Mest lesið Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Lífið Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Lífið „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Lífið Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Tíska og hönnun Hannaði frægasta brúðarkjól ársins Tíska og hönnun Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum Lífið Útskiptin miklu og svikula elítan Lífið Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Lífið Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker Lífið „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Lífið Fleiri fréttir Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Útskiptin miklu og svikula elítan Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin Sjá meira