Lífið

Fjár­festir og fyrir­sæta selur útsýnisíbúð

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Inga Eiríks hefur sett íbúð sína á Seltjarnarnesi á sölu.
Inga Eiríks hefur sett íbúð sína á Seltjarnarnesi á sölu. Saga Sig/Betri stofan

Fjárfestirinn og fyrirsætan Inga Eiríksdóttir hefur sett fallega útsýnisíbúð sína á Seltjarnarnesi á sölu. Inga hefur undanfarin ár unnið hjá Crowberry Capital og gegnir stjórnunarstöðu þar. Hún starfaði sömuleiðis sem fyrirsæta í áraraðir í New York. 

Íbúðin er þriggja herbergja og einstaklega björt með aukinni lofthæð og útsýni til allra fjalla. Hún er 93,3 fermetrar á stærð og ásett verð tæpar 97 milljónir. 

Húsið er með lyftu og staðsett á mörkum Vesturbæjar og Seltjarnarness.

Íbúðin er á mörkum Vesturbæjar og Seltjarnarness.Betri stofan

Fallegar innréttingar.Betri stofan
Rúmgott svefnherbergi.Betri Stofan
Svalir með útsýni.Betri Stofan
Sofa og eldhús eru samliggjandi.Betri stofan
Aukin lofthæð og útsýni í þrjár áttir.Betri stofan

Hér má nálgast nánari upplýsingar um íbúðina. 

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