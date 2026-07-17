Innlent

Vilji til að fram­lengja ETS sérlausn og hval­veiðar brutu ekki gegn lögum

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
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Í hádegisfréttum fjöllum við um hina sameiginlegu viljayfirlýsingu sem barst í morgun frá íslenskum stjórnvöldum og framkvæmdastjórn ESB um að framlengja sérlausn Íslands vegna millilandaflugs, innan viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir um þrjú ár eða til ársins 2030.

Þá segjum við frá ákvörðun MAST í hvalveiðimálinu en stofnunin hefur nú lokið rannsókn sinni á því þegar það tók 31 mínútu að drepa hval með fjórum skotum. Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að Hvalur hf. hefði ekki getað staðið öðruvísi á málum og fyrirtækið því ekki brotlegt við lög um dýravelferð. 

Að auki verður rætt um stærðfræðnám barna en formaður félags framhaldsskólakennara segir að allt of mikill tími fari í að útbúa námsefni fyrir krakkana. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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