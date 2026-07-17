Krefjast lögbanns við laxveiðum Iðufólks í Stóru-Laxá Jakob Bjarnar skrifar 17. júlí 2026 13:12 Esther Guðjónsdóttir hefur farið þess á leit við sýslumanninn á suðurlandi að hann leggi lögbann á það sem hún kallar ólöglegar veiðar eigenda jarðanna Iðu 1 og Iðu 2 í Stóru-Laxá. Stóru-Laxárdeild Veiðifélags Árnesinga hefur krafist þess að Sýslumaður á Suðurlandi leggi lögbann á ólögmætar veiðar eigenda jarðanna Iðu 1 og Iðu 2 í Stóru-Laxá þar sem hún mætir Hvítá. Ef sýslumaður skirrist við að sinna því mun réttaróvissuna um allt skipulag veiðiréttinda í ám og vötnum landsins skapast. Þetta kemur fram í tilkynningu sem Esther Guðjónsdóttir formaður félagsins sendi Vísi. Hún segir að eftir að samningi Stóru-Laxárdeildar við eigendur Iðu 1 og 2 var rift árið 2024 hafi miklar deilur staðið yfir um veiðar í ós Stóru-Laxár í Hvítá. Að sögn Estherar gera lax- og silungsveiðilög ráð fyrir því að sérstök úrskurðarnefnd skeri úr um svona deilumál, svokölluð Ósamatsnefnd. Eigendur ítrekað staðið að ólöglegum veiðum „Stóru-Laxárdeild fór fram á slíkan úrskurð og lá hann fyrir árið 2025. Óumdeilt þykir í ljósi þess úrskurðar að ós Stóru-Laxár í Hvítá tilheyri Stóru-Laxá og því sé undir Stóru-Laxárdeild Veiðifélags Árnesinga komið að ráðstafa veiðum þar.“ Í tilkynningunni kemur fram að Stóru-Laxárdeild hafi ráðstafað þeim veiðum til leigutaka til 10 ára, líkt og lög gera ráð fyrir. En eigendur hafa ekki látið sér segjast. „Þrátt fyrir úrskurð Ósamatsnefndar, lög um lax- og silungsveiði og ákvarðanir Stóru-Laxárdeildar um veiðar í ánni hafa veiðar landeigenda Iðu 1 og 2 staðið yfir linnulaust síðan – og það þrátt fyrir ítrekaðar og endurteknar ábendingar um að veiðar þeirra séu ólögmætar,“ segir Esther. Réttaróvissa við skylduaðild að veiðifélögum mun ríkja Í því ljósi telur Stóru-Laxárdeild sig nú nauðbeygða til að krefjast lögbanns á allar veiðar landeigenda Iðu 1 og 2 í ánni, alla sölu veiðileyfa og að þau heimili öðrum veiðar á umræddu svæði. Þá er það mat Stóru-Laxárdeildar að málið hafi gríðarmikið fordæmisgildi fyrir skipulag lax- og silungaveiði um land allt sem byggir á skylduaðild að veiðifélögum. „Fari svo að landeigendur við Iðu 1 og 2 fái óáreittir að halda sínum veiðum áfram í Stóru-Laxá eru eignarréttindi veiðiréttarhafa og markmið laga um skylduaðild að veiðifélögum virt að vettugi. Réttaróvissan sem úr yrði myndi valda veiðirétthöfum, landeigendum, bændum og veiðifélögum gríðarlegu fjárhagslegu tjóni – svo ekki sé minnst á réttaróvissuna sem fyrirsjáanlega mun skapast þegar allt skipulag veiðiréttinda í ám og vötnum landsins er tekið úr sambandi,“ segir Esther. Stangveiði Bláskógabyggð Lax Jarða- og lóðamál Lögreglumál Tengdar fréttir Kærir Iðufólk fyrir líkamsárásir, þjófnað og hótanir Esther Guðjónsdóttir, formaður Stóru-Laxárdeildar Veiðifélags Árnesinga, ritar harðorða grein á Vísi þar sem hún rekur flókna deilu sem á sér stað um veiði í Iðu, sem er ósasvæði Stóru-Laxár og Hvítár. Deilurnar eru harðar og meðal þess sem fram kemur í grein Estherar er að Finnur Harðarson, leigutaki Stóru-Laxár, hafi mátt þola líflátshótanir og líkamsárás. Finnur segir að tekin hafi verið ákvörðun um að kæra. 9. júlí 2026 15:00 Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Ólafur E. Jóhannsson blaðamaður á Morgunblaðinu hefur verið kærður fyrir að hafa brotið siðareglur Blaðamannafélags Íslands. Kærandi er Bergsnös ehf. og Finnur Harðarson forsvarsmaður félagsins en gerð er krafa um að viðurkennt verði að Ólafur hafi gerst brotlegur við siðareglurnar. 15. júlí 2026 14:34 Deila um vegslóða fyrir Hæstarétt Eigendur sumarbústaðalóða á jörðunum Iðu I og II við Stóru-Laxá í Bláskógabyggð hafa fengið leyfi Hæstaréttar til að kæra úrskurð Landsréttar í deilu um vegslóða til réttarins. Málið er einn angi mikilla deilna landeigenda við leigutaka veiðiréttar í Stóru-Laxá. 17. febrúar 2026 11:25 Allsvakalegt laxadráp á veiðisvæði Iðu Finnur Harðarson, umsjónarmaður Stóru Laxár, á í stökustu vandræðum með veiðimennskuna eins og hún er stunduð á Iðu I og Iðu II. Þar ríkir villta vestrið, að hans sögn. 8. nóvember 2023 09:13 Mest lesið Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Innlent Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Innlent Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Innlent Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Innlent „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ Innlent Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Innlent Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Erlent Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Erlent Fleiri fréttir Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum Fólk eigi að hugsa sig tvisvar um ef því er ekki hleypt inn á heimilið Þyrla Gæslunnar kölluð út á Landmannaleið Segir gríðarlegt álag á miðakaupendum í sumar Vilji til að framlengja ETS sérlausn og hvalveiðar brutu ekki gegn lögum Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Hálftíma dauðastríð ekki talið brot á lögum um velferð dýra Halldór Árni Sveinsson er látinn Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Þyrla og björgunarsveitir kallaðar út í Eyjafirði „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ „Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“ Bæjarstjóri í beinni, gusumeistari sem biðlar til yfirvalda og sirkus Vísað á brott af hjúkrunarheimilinu í annarlegu ástandi Allt að fjörutíuföld mengun við skemmtiferðaskip Áfram Ísland með opinn fund á Skaganum Lýsa eftir Sæbjörgu Allir sem voru í ökutækjunum uppistandandi eftir áreksturinn „Þetta voru algjörlega mannleg mistök“ Endurskoða sparkvöll við Landakot Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna „Við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga“ Kalla inn próteinpopp „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Ráðherra með „fráleita hótun“ Sjá meira