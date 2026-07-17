Innlent

Þyrla Gæslunnar kölluð út á Landmannaleið

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar lenti við Landspítalann í Fossvogi í Reykjavík rétt rúmlega klukkan 21. Myndin er úr safni.
Þyrla Landhelgisgæslunnar lenti við Landspítalann í Fossvogi í Reykjavík rétt rúmlega klukkan 21. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á næstmesta forgangi á tólfta tímanum í dag vegna slyss á Landmannaleið. Einnig voru björgunarsveitir kallaðar út. 

Að sögn Ásgeirs Erlendssonar, upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar, lenti rúta á ferð um Landmannaleið í holu og er einn farþeganna slasaður. 

Þyrlan sé nýkomin á svæðið og gert sé ráð fyrir því að farþeginn verði fluttur til aðhlynningar. Ekki liggi fyrir hvert maðurinn verði fluttur. 

Landhelgisgæslan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið