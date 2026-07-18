Dagrún ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar Freyja Þórisdóttir skrifar 18. júlí 2026 13:22 Dagrún Fanný Liljarsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar en sveitarfélagið sem er á Ströndum varð til við sameiningu Hólmavíkurhrepps og Broddaneshrepps árið 2006. Aðsend/Vísir/Vilhelm Sveitarstjórn Strandabyggðar hefur ráðið Dagrúnu Fanný Liljarsdóttur í starf sveitarstjóra. Fimmtán umsóknir bárust um stöðuna. Kemur þetta fram í tilkynningu en þar segir einnig að Dagrún starfi sem verkefnastjóri þjónustu hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þar sinni hún skrifstofustjórn, rekstri, starfsmannamálum og umbótastarfi. Þá er einnig sagt frá því að hún hafi áður starfað hjá Barnavernd Reykjavíkur og öðlast þar reynslu af opinberri stjórnsýslu, málastjórn og samstarfi við fjölbreytta hagaðila. Auk þess hafi Dagrún reynslu af rekstri tjaldsvæðis, veitingastjórn, tónlistarkennslu barna og leikskólastarfi sem og vinnu með fólki með geðrænan vanda, fíknivanda og umönnun aldraðra. Dagrún lauk meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun frá Háskóla Íslands árið 2016 og BA-gráðu í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands árið 2014. Hún hefur jafnframt lokið námi í mannauðsstjórnun og bókhaldi, auk þess að vera menntaður sjúkraliði er fram kemur í tilkynningunni. „Sveitarstjórn býður Dagrúnu velkomna til starfa og hlakkar til samstarfsins á komandi árum,“ segir einnig í tilkynningunni. Eftirtaldir aðilar sóttu um stöðuna: Alaa Moftady Mekky Deif Lögfræðingur Árdís Rut H. Einarsdóttir Öryggisvörður Dagrún Fanný Liljarsdóttir Verkefnastjóri Einar Kristján Jónsson Frv. sveitarstjóri Hannes Lúðvíksson Ritari Hilmar Vilberg Gylfason Sérfræðingur Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir Stjórnendaþjálfi Jóhanna Helga Marteinsdóttir Frv. framkvæmdastjóri Magnea Marinósdóttir Framkvæmdastjóri Maríanna Hugrún Helgadóttir Frv. framkvæmdastjóri Óskar Þór Ármannsson Sérfræðingur Ragna Berg Gunnarsdóttir Aðstoðarskólastjóri Rögnvaldur Ólafsson Ótilgreint Sigurbjörn Rafn Úlfarsson Framkvæmdastjóri Þórdís Yngvadóttir Teymisstjóri Vistaskipti Strandabyggð Sveitarstjórnarmál Mest lesið Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent Hótar tollum vegna skógareldanna Erlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Erlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Erlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Erlent Fleiri fréttir Dagrún ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Slasaðist alvarlega við heyskap Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Mótorhjól og bíll skullu saman „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Kvöldfréttir Sýnar í beinni Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Sveitarfélögin óþreyjufull og krefjast svara frá ráðherrum Fiskibátur varð aflvana við Stykkishólm Vegabréfsgjaldið hækkaði um fimm þúsund milli ára „Galið að komast að þessari niðurstöðu“ Krefjast lögbanns við laxveiðum Iðufólks í Stóru-Laxá Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum Fólk eigi að hugsa sig tvisvar um ef því er ekki hleypt inn á heimilið Þyrla Gæslunnar kölluð út á Landmannaleið Segir gríðarlegt álag á miðakaupendum í sumar Vilji til að framlengja ETS sérlausn og hvalveiðar brutu ekki gegn lögum Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Hálftíma dauðastríð ekki talið brot á lögum um velferð dýra Halldór Árni Sveinsson er látinn Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Sjá meira