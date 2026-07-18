Innlent

Dag­rún ráðin sveitar­stjóri Strandabyggðar

Freyja Þórisdóttir skrifar
Dagrún Fanný Liljarsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar en sveitarfélagið sem er á Ströndum varð til við sameiningu Hólmavíkurhrepps og Broddaneshrepps árið 2006.
Dagrún Fanný Liljarsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar en sveitarfélagið sem er á Ströndum varð til við sameiningu Hólmavíkurhrepps og Broddaneshrepps árið 2006. Aðsend/Vísir/Vilhelm

Sveitarstjórn Strandabyggðar hefur ráðið Dagrúnu Fanný Liljarsdóttur í starf sveitarstjóra. Fimmtán umsóknir bárust um stöðuna.

Kemur þetta fram í tilkynningu en þar segir einnig að Dagrún starfi sem verkefnastjóri þjónustu hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þar sinni hún skrifstofustjórn, rekstri, starfsmannamálum og umbótastarfi. 

Þá er einnig sagt frá því að hún hafi áður starfað hjá Barnavernd Reykjavíkur og öðlast þar reynslu af opinberri stjórnsýslu, málastjórn og samstarfi við fjölbreytta hagaðila. Auk þess hafi Dagrún reynslu af rekstri tjaldsvæðis, veitingastjórn, tónlistarkennslu barna og leikskólastarfi sem og vinnu með fólki með geðrænan vanda, fíknivanda og umönnun aldraðra.

Dagrún lauk meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun frá Háskóla Íslands árið 2016 og BA-gráðu í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands árið 2014. Hún hefur jafnframt lokið námi í mannauðsstjórnun og bókhaldi, auk þess að vera menntaður sjúkraliði er fram kemur í tilkynningunni.

„Sveitarstjórn býður Dagrúnu velkomna til starfa og hlakkar til samstarfsins á komandi árum,“ segir einnig í tilkynningunni.

Eftirtaldir aðilar sóttu um stöðuna:

Alaa Moftady Mekky Deif Lögfræðingur
Árdís Rut H. Einarsdóttir Öryggisvörður
Dagrún Fanný Liljarsdóttir Verkefnastjóri
Einar Kristján Jónsson Frv. sveitarstjóri
Hannes Lúðvíksson Ritari
Hilmar Vilberg Gylfason Sérfræðingur
Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir Stjórnendaþjálfi
Jóhanna Helga Marteinsdóttir Frv. framkvæmdastjóri
Magnea Marinósdóttir Framkvæmdastjóri
Maríanna Hugrún Helgadóttir Frv. framkvæmdastjóri
Óskar Þór Ármannsson Sérfræðingur
Ragna Berg Gunnarsdóttir Aðstoðarskólastjóri
Rögnvaldur Ólafsson Ótilgreint
Sigurbjörn Rafn Úlfarsson Framkvæmdastjóri
Þórdís Yngvadóttir Teymisstjóri

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