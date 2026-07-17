Innlent

„Galið að komast að þessari niður­stöðu“

Eiður Þór Árnason skrifar
Valgerður Árnadóttir er formaður Hvalavina.
Valgerður Árnadóttir er formaður Hvalavina. Vísir/Arnar

Formaður Hvalavina segir það koma sér á óvart að Matvælastofnun (MAST) hafi komist að þeirri niðurstöðu að Hvalur hf. hafi ekki brotið gegn lögum um dýravelferð þegar langreyður var skotin fjórum sinnum í júní og hún háði dauðastríð í 31 mínútu.

Stofnunin segir að fyrsti sprengiskutullinn hafi lent innan æskilegs marksvæðis og skipverjar gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreyðina eins hratt og mögulegt var.

„Þrátt fyrir að þeir hafi hitt á tiltekinn skotstað þá var fagráð um velferð dýra búið að álykta árið 2023 að þrátt fyrir að þeir hitti á réttan stað þá er ekki hægt að tryggja að dýrið deyi um leið og það er skotið. Þess vegna er ekki hægt að segja að hvalveiðiaðferðirnar standist lög um velferð dýra,“ segir Valgerður Árnadóttir hjá Hvalavinum.

„Það er búið að úrskurða um það fyrir þremur árum að það er engin mannúðleg leið til þess að veiða hvali og við sjáum það að þrátt fyrir að þeir hitti á réttan stað akkúrat þarna þá deyr dýrið ekki og þeir skjóta tvisvar í viðbót á réttan stað og eitt skipti annars staðar. 

Þannig að dýr þurfi fjögur skot, 31 mínútu að deyja, það auðvitað stenst ekkert velferð dýra og það er galið að komast að þessari niðurstöðu einungis vegna þess að þeir skutu dýrið á tiltekinn stað sem reglur kveða á um.“

Binda vonir við frumvarp atvinnuvegaráðherra

Hvalavinir og önnur samtök hafa krafist þess að hvalveiðar verði stöðvaðar vegna brota gegn dýravelferð.

„Við erum bara ekki sammála þessari niðurstöðu og finnst hún eiginlega bara galin, vegna þess að í lögunum segir að það eigi að valda dýrum sem minnstum skaða í veiðum og þetta er greinilega brot á slíku. Það er ekki neitt eðlilegt við það að dýr þurfi að þjást í 30 mínútur.“

Hanna Katrín Friðriksson er atvinnuvegaráðherra.Vísir/lýður valberg

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hefur boðað endurskoðun á löggjöf um hvalveiðar í haust.

„Við að sjálfsögðu vonum að hún leggi fram frumvarp sem bannar hvalveiðar vegna þess að það er endurtekið búið að komast að þeirri niðurstöðu að það sé engin mannúðleg leið til þess að drepa hvali og þá eigum við bara að láta af þeirri iðju okkar.

Ef hún ætlar að breyta reglugerðinni þannig að það verði erfiðara fyrir hvalveiðimenn að veiða þá mér finnst það ekki nógu langt gengið. Ég veit ekki hvað hún ætlar sér með frumvarpi sínu í haust en það eflaust gæti hamlað því að þeir geti veitt yfirhöfuð ef hún breytir reglugerðum þannig að þeir séu stöðvaðir þegar svona mál koma upp eins og núna.“

Verið að bregðast dýrum í neyð

Valgerður bendir á að fordæmi séu fyrir því að veiðar séu stöðvaðar líkt og var gert árið 2023 vegna dýravelferðarsjónarmiða.

„Okkur finnst það sama eiga við núna. Okkur þykir mjög leitt að sjá að Matvælastofnun sé að bregðast dýrum í neyð.“

„Ég veit ekki hvað skal segja. Maður er einhvern veginn alveg uppgefinn á þessu. Ætlum við sem þjóð að bregðast dýrunum á þennan hátt? Ætlum við ekki að fylgja þeim siðferðilegu gildum sem við höfum, að dýr eigi ekki að kveljast í veiði? Eru þetta skilaboðin sem við viljum senda út í heiminn og hvort til annars að þetta sé viðunandi veiðiaðferð á Íslandi?“

Fréttin er í vinnslu.

Hvalir Hvalveiðar

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