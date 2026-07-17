Segir gríðarlegt álag á miðakaupendum í sumar Áróra L Davíðsdóttir skrifar 17. júlí 2026 12:12 Einar Bárðason segir að áhugavert verði að sjá hvort tónleikagestir ákveði að fara til Eyja eða norður á Akureyri um verslunarmannahelgina. Samsett Greint var frá því í gær að óvenju margir miðar væru lausir í Herjólf og hægt hafi gengið að leigja út húsnæði í Vestmannaeyjum um verslunarmannahelgina. Viðburðarhaldari með meiru segir vangaveltur um aðsóknina ekki óeðlilegar en að mikið álag hafi verið á tónleikagestum í sumar. Margar breytur spili inn í ferðalög fólks um þessa stærstu ferðahelgi ársins en sú ákvörðun verði líklega tekin mánudaginn fyrir helgina sjálfa. Umræðan meðal íbúa í Vestmannaeyjum er að það verði heldur fámennari Þjóðhátíð í ár heldur en áður. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir óvenjulega marga miða eftir í ferjuna og fréttastofu hafa borist ábendingar um að það gangi almennt hægt og jafnvel brösuglega að leigja út íbúðir og hús miðað við undanfarin ár. Einar Bárðason, framkvæmdastjóri SVEIT, samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, og viðburðahaldari með meiru, segir vangaveltur um aðsókn Þjóðhátíðar ekki óeðlilegar en segir framboð á tónlistarviðburðum í sumar hafa verið óvenju mikið en hann var til viðtals í Reykjavík síðdegis í gær. Í byrjun sumars hafi gríðarlegt magn miða á tónlistarhátíðir selst. Rúmlega fjörutíu þúsund miðar hafi selst á fyrstu fjórum eða fimm vikum sumars, „sem er gríðarlegt magn af bæði athygli og náttúrulega peningum.“ „En ég myndi fara varlega í það að lýsa yfir andláti Þjóðhátíðar. Hún er ótrúlega seig og hefur staðið ýmislegt af sér þessi hundraðþrjátíu og eitthvað ár sem hún er búin að vera í boði.“ Bergmál hafi kostað fólk bæði peninga og athygli Einar segir Bergmál á Þingvöllum hafa verið fyrirferðarmikið verkefni sem „fékk gríðarlega mikla athygli og sópaði til sín á síðustu metrunum allt að tuttugu þúsund miðakaupendum, svona miðað við fréttaflutning allavega. Það er gríðarlegt magn af miðum sem fer þar út. Það eru bara Ed Sheeran og Justinarnir [Bieber og Timberlake] kannski sem hafa tekið jafn mikið af miðum til sín.“ Fólk hafi þurft að huga að samgöngum, bílastæðum og aðgengi á Þingvöllum sem hafi kostað fólk bæði peninga og athygli. Hann telur því ekki óeðlilegt að gestir séu tvístígandi með miðakaup á Þjóðhátíð miðað við „atið og álagið á miðakaupendum.“ Sömuleiðis séu Lopapeysan, tónlistarhátíð Írskra daga á Akranesi, Kótilettan á Selfossi og Ein með öllu á Akureyri stórar hátíðir sem hafi tekið mikið til sín. Þar áður hafi Bubbi Morthens verið með tvenna afmælistónleika í Laugardalshöll, þar sem tólf þúsund miðar hafi selst, og Herra Hnetusmjör með fjölskyldu- og stórtónleika í Höllinni. Einnig hafi selst upp á tvenna tónleika Stefáns Hilmarssonar í Hörpu. „Fólkið sem er á hreyfingu og tekur þátt í þátt í lífi og fjöri er kannski komið að þolmörkum. En svo getur vel verið að íslenska hagfræðin og ákvörðunartakan taki við og menn segi: Tökum eitt í viðbót.“ Spurning hvort fólk haldi norður eða til Eyja Útborgunardagur sé enn ein breytan í ákvörðunum landsmanna um ferðalög verslunarmannahelgarinnar en helgin sé frekar snemma á ferðinni þetta árið. Einar segir að kúnnahópur hátíða helgarinnar „lifi árið af á þremur útborgunardögum“ en föstudagurinn teygi sig inn í júlí og 1. ágúst lendi á laugardegi sem gæti haft áhrif á miðasölu. Mánudaginn fyrir verslunarmannahelgi kallar Einar „súper-mánudag“ en þá verði ákveðinn vendipunktur í miðasölu. „Þá mun skemmtanaþyrst fólk opna langtímaveðurspána, kíkja á stöðuna á bankabókinni og taka ákvörðunina,“ segir Einar í Facebook-færslu. Áhugavert verði að sjá hvort tónleikagestir ákveði að fara til Eyja eða norður á Akureyri. „Gamlir fastagestir á þjóðhátíð“, FM95BLÖ, troða upp á hátíðinni Ein með öllu á Akureyri sömu helgi og Einar segir tónleikana því skapa ákveðna samkeppni. Rigning og dumbungur á suðvesturhorninu síðustu vikur hafi áhrif en fólk sé ekkert sérlega spennt fyrir því að skella sér á útihátíð eða í útilegu og veðrið á Þjóðhátíð síðustu tvö árin sé heldur ekki hvatning. „Ég held að miðakaupendur séu núna að fatta að það eru tvær vikur í verslunarmannahelgi. Þeir eru að velta fyrir sér hvort þeir ætli að fara norður eða til Vestmannaeyja eða hvort þeir ætli bara yfirhöfuð að gera eitthvað allt annað. Sú ákvörðun mun verða tekin í hádeginu mánudaginn 26. eða 27. júlí.“ „Ég er alveg sannfærður um að landinn fer af stað, það er bara spurning hvert.“ Þjóðhátíð í Eyjum Vestmannaeyjar Verslunarmannahelgin Tónleikar Kaleo á Þingvöllum 2026 Mest lesið Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Innlent Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Innlent Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Innlent Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Innlent „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ Innlent Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Innlent Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Erlent Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Erlent Fleiri fréttir Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum Fólk eigi að hugsa sig tvisvar um ef því er ekki hleypt inn á heimilið Þyrla Gæslunnar kölluð út á Landmannaleið Segir gríðarlegt álag á miðakaupendum í sumar Vilji til að framlengja ETS sérlausn og hvalveiðar brutu ekki gegn lögum Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Hálftíma dauðastríð ekki talið brot á lögum um velferð dýra Halldór Árni Sveinsson er látinn Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Þyrla og björgunarsveitir kallaðar út í Eyjafirði „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ „Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“ Bæjarstjóri í beinni, gusumeistari sem biðlar til yfirvalda og sirkus Vísað á brott af hjúkrunarheimilinu í annarlegu ástandi Allt að fjörutíuföld mengun við skemmtiferðaskip Áfram Ísland með opinn fund á Skaganum Lýsa eftir Sæbjörgu Allir sem voru í ökutækjunum uppistandandi eftir áreksturinn „Þetta voru algjörlega mannleg mistök“ Endurskoða sparkvöll við Landakot Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna „Við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga“ Kalla inn próteinpopp „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Ráðherra með „fráleita hótun“ Sjá meira