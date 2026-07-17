Engan sakaði þegar fiskibátur varð aflvana skammt utan hafnarinnar í Stykkishólmi í dag og rak í átt að landi. Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar og sjóbjörgunarsveitir Slysavarnafélagsins Landsbjargar voru kallaðar út en stjórnstöð Landhelgisgæslunnar barst tilkynning um atvikið skömmu eftir hádegi.
Í fréttatilkynningu þess efnis frá Landhelgisgæslunni segir að sex hafi verið um borð í bátnum og í fyrstu hafi verið talið að akkeri, sem áhöfnin lét falla, næði ekki að stöðva rek hans. Bátar í grenndinni hafi jafnframt verið beðnir um að halda á vettvang til aðstoðar. Björgunarskip frá Rifi og Stykkishólmi hafi verið ræst út og þyrla Landhelgisgæslunnar hafi einnig flogið til Stykkishólms þar sem hún var til taks.
Aðstæður á vettvangi hafi verið góðar og akkeri fiskibátsins haldið honum þar til björgunarskipið Björg tók hann í tog til hafnar í Stykkishólmi.
Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar hafi sinnt þremur útköllum það sem af er degi. Meðan þyrlan var til taks í Stykkishólmi hafi hún verið kölluð út vegna fjórhjólaslyss norðan Hólmavíkur. Þyrlan hafi tekið á loft frá Stykkishólmi á þriðja tímanum og verið komin skömmu síðar á vettvang. Tveir hafi verið fluttir með þyrlunni á Landspítalann í Fossvogi, sem hafi lent þar laust fyrir klukkan fjögur.
Fyrr í dag annaðist þyrlusveitin einnig sjúkraflug vegna slyss sem varð um borð í rútu á Landmannaleið. Einn slasaður var fluttur með þyrlunni til Reykjavíkur.