Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 17. júlí 2026 10:57 Héraðsdómurinn í Sermersooq í Nuuk þar sem mennirnir voru dæmdir. Kenny McFly Íslendingur á þrítugsaldri var í vetur dæmdur til fimm mánaða fangelsisvistar á Grænlandi auk fimm ára endurkomubanns fyrir að hafa reynt að smygla tæplega tólf milljónum króna í reiðufé út úr landinu í því skyni að þvætta þær. Dómurinn yfir manninum sem er 29 ára íslenskur ríkisborgari féll í nóvember. Hann játaði skýlaust brot sín en upp komst um smygltilraunina við öryggisleit á flugvellinum í Nuuk. Brotið sem um ræðir var framið 22. september á síðasta ári. Hann var dæmdur til fimm mánaðar vistunar í grænlensku fangelsisúrræði. Peningarnir voru gerðir upptækir, manninum vísað úr landi og lagt á hann fimm ára endurkomubann. Í umfjöllun grænlenska miðilsins Sermitsiaq kemur fram að maðurinn sé af norðurafrísku bergi brotinn. Hann er ekki sagður hafa neina persónulega tengingu við Grænland en hann á fjölskyldu í Reykjavík. Samverkamaður hans, 21 árs Portúgali, var í síðustu viku einnig dæmdur til fimm mánaða fangelsisvistar, brottvísunar og fimm ára endurkomubanns fyrir sama brot. Saksóknarar fóru fram á að hann yrði einnig dæmdur fyrir smygl á hálfu kílói af kókaíni og tíu kílóum af hassi til Grænlands á árunum 2024 og 2025. Þetta féllst héraðsdómurinn í Sermersooq ekki á þar sem umrædd fíkniefni fundust aldrei. Saksóknari hélt því fram að skilaboð sem fundust á farsíma mannsins sem sönnuðu sekt hans en það tók dómurinn ekki undir. Þriðji maðurinn hefur verið ákærður fyrir sama brot en mál hans hefur ekki farið fyrir dómara. Grænland Íslendingar erlendis Smygl Mest lesið Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Innlent Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Innlent Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Innlent „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ Innlent Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Erlent Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Erlent Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Innlent Fleiri fréttir Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Hálftíma dauðastríð ekki talið brot á lögum um velferð dýra Halldór Árni Sveinsson er látinn Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Þyrla og björgunarsveitir kallaðar út í Eyjafirði „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ „Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“ Bæjarstjóri í beinni, gusumeistari sem biðlar til yfirvalda og sirkus Vísað á brott af hjúkrunarheimilinu í annarlegu ástandi Allt að fjörutíuföld mengun við skemmtiferðaskip Áfram Ísland með opinn fund á Skaganum Lýsa eftir Sæbjörgu Allir sem voru í ökutækjunum uppistandandi eftir áreksturinn „Þetta voru algjörlega mannleg mistök“ Endurskoða sparkvöll við Landakot Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna „Við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga“ Kalla inn próteinpopp „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Ráðherra með „fráleita hótun“ Stærsti veðmálaviðburður sögunnar nær til ungs fólks Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Formaður Brunavarna Árnessýslu: Málið litið mjög alvarlegum augum Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Sjá meira