Innlent

Ís­lendingur reyndi að smygla milljónum í reiðu­fé frá Græn­landi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Héraðsdómurinn í Sermersooq í Nuuk þar sem mennirnir voru dæmdir.
Héraðsdómurinn í Sermersooq í Nuuk þar sem mennirnir voru dæmdir. Kenny McFly

Íslendingur á þrítugsaldri var í vetur dæmdur til fimm mánaða fangelsisvistar á Grænlandi auk fimm ára endurkomubanns fyrir að hafa reynt að smygla tæplega tólf milljónum króna í reiðufé út úr landinu í því skyni að þvætta þær.

Dómurinn yfir manninum sem er 29 ára íslenskur ríkisborgari féll í nóvember. Hann játaði skýlaust brot sín en upp komst um smygltilraunina við öryggisleit á flugvellinum í Nuuk. Brotið sem um ræðir var framið 22. september á síðasta ári.

Hann var dæmdur til fimm mánaðar vistunar í grænlensku fangelsisúrræði. Peningarnir voru gerðir upptækir, manninum vísað úr landi og lagt á hann fimm ára endurkomubann. Í umfjöllun grænlenska miðilsins Sermitsiaq kemur fram að maðurinn sé af norðurafrísku bergi brotinn.

Hann er ekki sagður hafa neina persónulega tengingu við Grænland en hann á fjölskyldu í Reykjavík.

Samverkamaður hans, 21 árs Portúgali, var í síðustu viku einnig dæmdur til fimm mánaða fangelsisvistar, brottvísunar og fimm ára endurkomubanns fyrir sama brot.

Saksóknarar fóru fram á að hann yrði einnig dæmdur fyrir smygl á hálfu kílói af kókaíni og tíu kílóum af hassi til Grænlands á árunum 2024 og 2025. Þetta féllst héraðsdómurinn í Sermersooq ekki á þar sem umrædd fíkniefni fundust aldrei. Saksóknari hélt því fram að skilaboð sem fundust á farsíma mannsins sem sönnuðu sekt hans en það tók dómurinn ekki undir.

Þriðji maðurinn hefur verið ákærður fyrir sama brot en mál hans hefur ekki farið fyrir dómara.

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