Hálftíma dauðastríð ekki talið brot á lögum um velferð dýra Eiður Þór Árnason skrifar 17. júlí 2026 10:36 Hvalur 8 kemur með langreyði í Hvalfjörð í lok júni. Vísir/Vilhelm Hvalur hf. braut ekki gegn lögum um velferð dýra eða reglugerð um veiðar á langreyðum þegar hvalur var skotinn með fjórum sprengiskutlum og það tók um 31 mínútu fyrir dýrið að drepast. Þetta er niðurstaða Matvælastofnunar (MAST) sem hefur lokið rannsókn á málinu. Um var að ræða fyrstu langreyði yfirstandandi vertíðar. „Rannsóknin sýnir að skipverjar Hvals 8 hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreyðina eins hratt og mögulegt var. Þó svo að dauðatíminn sé langur þá hafi skipverjar brugðist við samkvæmt verklagi. Fyrsta skotið hæfir dýrið innan æskilegs marksvæðis, sem og tvö af þremur endurskotum,“ segir í tilkynningu frá MAST. Stofnunin hafi ekki gögn sem bendi til þess að skotmaður á skipinu Hvali 8 hefði getað skotið endurskoti fyrr en gert var né gripið til annarra aðgerða sem hefðu stytt eða linað þjáningar dýrsins. Því sé það niðurstaða rannsóknar MAST að Hvalur hf. hafi ekki brotið gegn reglugerð um veiðar á langreyðum eða lögum um velferð dýra. Málinu er lokið að hálfu stofnunarinnar. Hvalur 8, eitt af hvalveiðiskipum Hvals hf. Vísir/Vilhelm Gerðist 22. júní Samkvæmt MAST sem fer með eftirlit með hvalveiðum varð atvikið þann 22. júní síðastliðinn. Dýrið var fyrst skotið klukkan sex mínútur yfir fimm, aftur tíu mínútum síðar og þá tvisvar sinnum og svo aftur ellefu mínútum síðar í fjórða sinn. Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri MAST, sagði í samtali að við fréttastofu 1. júlí að veiðin væri til skoðunar. Tíminn sem hafi tekið að drepa langreyðina væri lengri „en kannski æskilegt er.“ „Lög um velferð dýra og reglugerð um veiðar á langreyðum gera kröfu um það að dýrið skal aflífað með þeim skemmsta hætti og valda sem minnstum sársauka,“ bætti hún við. Sambærilegt atvik átti sér stað sumarið 2023 og voru veiðar Hvals hf. þá stöðvaðar tímabundið á meðan að atvikið var rannsakað frekar og fyrirtækinu gefinn kostur á að bæta ráð sitt. Fréttin hefur verið uppfærð. Hvalir Hvalveiðar Matvælastofnun Tengdar fréttir Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Breska leikkonan Judi Dench, grínistinn Ricky Gervais og tónlistarkonan Leona Lewis eru meðal þeirra sem skora á atvinnuvegaráðherra að tryggja að hvalveiðum verði hætt við Íslandsstrendur. 12. júlí 2026 22:58 Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Matvælastofnun rannsakar af hverju langreyður háði hálftíma dauðastríð eftir að hafa verið skotin af skyttum Hvals. 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