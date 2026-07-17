Innlent

Maðurinn sem sóttur var í Gler­ár­dal er látinn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Hann var úrskurðaður látinn við komu á sjúkrahús.
Hann var úrskurðaður látinn við komu á sjúkrahús. Vísir

Slasaður hjólreiðamaður sem sóttur var í Glerárdal við Akureyri í gærkvöldi er látinn.

Björgunarsveitir voru kallaðar til ásamt öðrum viðbragðsaðilum og vegna aðstæðna var óskað eftir þyrlu Landhelgisgæslunnar til aðstoðar við flutning hins slasaða undir læknishendur.

Hann var fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri og var kominn þangað upp úr átta í gærkvöldi þar sem hann var úrskurðaður látinn.

Samkvæmt tilkynningu frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra var um veikindi að ræða. Málið er til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra.

Andlát Lögreglumál Björgunarsveitir Akureyri

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