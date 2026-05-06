Boeing 757-þotur gætu kvatt Icelandair í haust

Ráðamenn Icelandair tilkynntu í dag að flugáætlun félagsins yrði skorin niður um fimm prósent í haust vegna stórhækkunar eldsneytisverðs. Samhliða skoða þeir alvarlega að hætta rekstri Boeing 757-véla félagsins eftir sumarið.
Fjallað var um málið í kvöldfréttum Sýnar en flugfélög um allan heim hafa verið að bregðast við breyttu efnahagsumhverfi með fækkun flugferða. Og einnig hér á landi.
„Við skárum niður um tvö prósent á öðrum ársfjórðungi frá því sem við höfðum áætlað upphaflega. Og núna í morgun vorum við að segja frá því að í haust erum við að skera niður framboð um tæplega fimm prósent,“ segir Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair.
„Eldsneytisverð hefur hækkað mjög mikið, nánast tvöfaldast frá því að átökin hófust í Mið-Austurlöndum. Þó að það hafi verið lækkun í morgun, það er mikil hreyfing á þessu,“ segir Bogi.
Áfangastöðum Icelandair verður þó ekki fækkað heldur verður dregið úr ferðatíðni, en mismikið eftir stöðum.
„Hlutfallslega er þetta meira til Norður-Ameríku, eitthvað til Evrópu líka. Þannig að þetta svona dreifist aðeins á leiðakerfið og við erum að gera þetta með góðum fyrirvara núna.“
En félagið er einnig að skoða að hraða breytingum á flugflotanum, að láta gömlu 757-þoturnar víkja fyrr fyrir nýjum Airbus þotum. Icelandair hafði áður boðað að síðustu 757-þoturnar yrðu teknar úr rekstri eftir sumarið 2027 og 767-breiðþoturnar í byrjun árs 2027.
„Sú áætlun er óbreytt varðandi 767 en við erum að skoða hvort að við flýtum útfösun á þessum síðustu 757 og hættum jafnvel með þær núna í haust en sú ákvörðun liggur ekki fyrir.
Þar erum við fyrst og fremst að horfa til þess að eldsneytisverð er mjög hátt og þessar vélar, þó að þær séu frábærar, þá nota þær miklu meira eldsneyti heldur en nýju vélarnar okkar. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að skoða mjög alvarlega núna.“
Nýju Airbus vélarnar eyða þrjátíu prósentum minna eldsneyti á hvert sæti og þeim er að fjölga í flota Icelandair.
„Þær verða sex í rekstri núna í sumar. Við ætluðum að hafa sjö en það er ein sem er í seinkun frá Airbus. Við leysum það með því að leigja inn vél í staðinn og síðan koma fleiri vélar inn fyrir sumarið 2027,“ segir forstjóri Icelandair.
Ráðamenn Icelandair hafa tekið þá ákvörðun að hætta breiðþoturekstri og nota eingöngu mjóþotur í millilandafluginu. Þá er framundan að ákveða hvort aðeins verði reknar Airbus-þotur eða hvort Boeing Max-þoturnar verði áfram í flotanum.
Tímamót urðu í sögu Icelandair þegar félagið fékk afhenta sína fyrstu Airbus-þotu undir lok síðasta árs. Aldrei fyrr hafði það gerst í sögu þessa stærsta flugfélags Íslendinga að það keypti nýja farþegaþotu frá öðrum framleiðanda en Boeing.
Boeing-verksmiðjurnar hættu smíði 757-þotunnar árið 2004, þeirrar flugvélartegundar sem byggði upp Icelandair. Boeing hefur til þessa ekki getað boðið flugfélögum upp á annan valkost sem getur algerlega komið í staðinn fyrir 757-vélina.