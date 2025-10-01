Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. október 2025 12:29 Kidman og Urban munu á næstu mánuðum þurfa að útkljá hvernig þau hyggjast skipta eignum sínum. Getty Fréttir af skilnaði Hollywood-stjörnunnar Nicole Kidman og kántrísöngvarans Keith Urban skóku heiminn í fyrradag og eru fjölmiðlar farnir að rýna í kaupmála hjónanna. Sérstök kókaínklásúla hefur vakið athygli og gæti tryggt Urban rúmlega 1,3 milljarða króna. Hin ástralska Kidman og hinn ástralsk-nýsjálenski Urban giftu sig árið 2006 og eru sennilega frægustu hjón Eyjaálfu frá upphafi. Áður hafði Kidman verið gift Tom Cruise í ellefu ár, frá 1990 til 2001. Margir töldu hjónaband Kidman og Urban eitt það tryggasta í Hollywood en á þriðjudag sótti Kidman um skilnað í Tennesse-ríki. Ósættanlegir erfiðleikar hefðu komið upp í hjónabandinu sem hefðu á endanum leitt til skilnaðarins. Þau höfðu búið hvort í sínu lagi síðan í byrjun sumars í aðdraganda skilnaðarins og hafa slúðurblöðin eftir heimildarmönnum að Kidman hafi „barist fyrir því að bjarga hjónabandinu“ í nokkurn tíma. Milljarður fyrir að neyta ekki vímuefna Fjölmiðlar hafa beint sjónum sínum að kaupmála sem hjónin skrifuðu undir fyrir brúðkaup sitt árið 2006. Þar sem um kaupmála fyrir tvo ofurríka einstaklinga er að ræða þá er ýmsar óvenjulegar klásúlur að finna í kaupmálanum, þar með talið svokölluðu kókaínklásúla. Ástralskir fjölmiðlar herma að í klásúlunni segi að Kidman þurfi að borga Urban 908 þúsund ástralska dali, eða tæplega 73 milljónir króna, árlega, svo lengi sem hann heldur sig fjarri áfengi og eiturlyfjum. Urban hefur áður tjáð sig opinberlega um kókaín- og áfengisfíkn sína og sagði hann tíunda áratuginn hafa einkennst af mikilli neyslu. Í viðtali við Opruh Winfrey árið 2010 lýsti hann því hvernig Kidman hefði skipulagt íhlutun nokkrum mánuðum eftir brúðkaup þeirra. Það hefði styrkt tengsl þeirra og hjálpað honum að vinna bug á fíkninni. Ef fyrsta ári hjónabandsins er sleppt virðist Urban hafa haldið sér edrú í átján ár og ætti samkvæmt klásúlunni að fá 1,314 milljarða króna frá Kidman. En hjónin þurfa líka að greiða úr fleiri flækjum. Þau eiga tvö börn saman, hina sautján árs Sunday Rose og hina fjórtán ára Faith Margaret og ellefu fasteignir, metnar á mörg hundruð milljónir króna, vítt og breitt um Bandaríkin og Ástralíu. Samkvæmt People þá verður Kidman lögheimilisforeldri dætranna og munu þær búa hjá henni 306 daga ársins en hina 59 hjá Urban. Bíó og sjónvarp Ástin og lífið Ástralía Bandaríkin Hollywood Tengdar fréttir Sér lífið í nýju ljósi eftir móðurmissinn Ástralska stórstjarnan Nicole Kidman segist verða hræddari við dauðann með aldrinum og finnur fyrir aukinni tilvistarkreppu. 