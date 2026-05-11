Gagnaleki vegna birtingar ársreiknings Reykjavíkurborgar í lok apríl hefur verið tilkynnt til fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar og endurskoðunarnefndar. Tekið er fram í bréfi regluvarðar Reykjavíkurborgar að um sé að ræða markaðssvik.
Þetta má sjá í bréfi regluvarðarins til borgarráðs. Þar er vísað til alvarlegs gagnaleka á ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 þann 27. apríl og tengist frétt sem birtist á mbl.is klukkan 13:30 þann dag með öllum helstu upplýsingum og lykiltölum ársreikningsins.
„Atvik voru með þeim hætti að fundur borgarráðs mánudaginn 27. apríl sl. varð lengri en upphaflega var áætlað og var ákveðið að fresta birtingu ársreikningsins þar til eftir að fundi lyki eða til kl. 13.30. Var birting í Kauphöll tímastillt af regluverði svo að ársreikningurinn birtist kl. 13.30 að staðartíma. Vitneskja um tímasetningu birtingar í Kauphöll var ekki öðrum kunn en þeim er sátu fundinn, auk regluvarðar.“
Gögnin hafi verið lögð fyrir fundamenn með trúnaðarmerkingu líkt og venja sé, einnig hafi legið fyrir trúnaðarbréf frá fjármálastjóra Reykjavíkurborgar til borgarfulltrúa og áheyrnarfulltrúa þar sem ítrekað hafi verið að gögnin væru trúnaðarmál og að sá trúnaðir skyldi haldast fram að opinberri birtingu þeirra.
„Það liggur því fyrir að um ólögmæta miðlun upplýsinga var að ræða til Morgunblaðsins, enda birtist frétt mbl.is, þar sem þegar var búið að vinna úr ársreikningnum, á sömu mínútu og ársreikningurinn var birtur í Kauphöll, eða nákvæmlega kl. 13:30.“
Eftirfarandi borgarfulltrúar höfðu aðgangsstýrðan aðgang að tilgreindum gögnum fyrir borgarráðsfund þann 27. apríl sl. í gegnum rafræna gagnagátt Reykjavíkurborgar (Saltfisk) og sátu fund borgarráðs sama dag. Auk þeirra höfðu starfsmenn á skrifstofu borgarstjórnar og skrifstofu borgarstjóra og borgarritara aðgang að gögnunum en sátu ekki fund borgarráð að undanskildum þeim er getið er hér að neðan. Þá sátu þeir starfsmenn fjármála- og áhættustýringarsviðs sem stóðu að uppgjöri fundinn auk endurskoðenda. Tekið skal fram að aðilar eru einnig skráðir á innherjarlista Reykjavíkurborgar.
Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir
Róbert Marshall aðstoðarmaður
Borgarritari Þorsteinn Gunnarsson
Aðalmenn í borgarráði og varamenn
Alexandra Briem
Dóra Björt Guðjónsdóttir
Einar Þorsteinsson
Hildur Björnsdóttir,
Sanna Magdalena Mörtudóttir
Skúli Helgason
Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Helga Þórðardóttir
Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir
Kjartan Magnússon
Líf Magneudóttir
Skrifstofustjóri skrifstofu borgarstjórnar
Helga Björk Laxdal
Heimir Snær Guðmundsson (umsjón með fundi borgarráðs)
Þá segir í bréfinu að það sé ekki sjálfstætt vald borgarfulltrúa eða annars starfsfólks að ákveða að afnema trúnað af gögnum sem stjórnsýslan hafi merkt sem slík. Leki á óbirtum ársreikningi falli undir strangari reglur en almennt trúnaðarbrot og teljist undantekningalaust til innherjaupplýsinga ef útgefandinn er með skráð verðbréf á markaði, eins og eigi við í þessu tilfelli.
Ótalið sé svo mikilvægi þess að sýna heilindi og trúverðugleika í allri framkomu fyrir hönd borgarinnar gagnvart ytri aðilum, semsagt fjárfestum og öðrum sem borgin reiði sig á til fjármögnunnar. Jafnræði fjárfesta sé þar lykilatriði og segir í bréfinu að með því að leka innherjaupplýsingum sé vegið að grundvallarreglunni um að allir markaðsaðilar skuli hafa jafnan aðgang að upplýsingum samtímis.
„Leki á fjárhagsgögnum eru markaðssvik sem grafa undan trausti á fjármálakerfinu og eru alvarlegt brot á siðareglum. Hefur framangreint atvik verið tilkynnt til fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar og endurskoðunarnefndar. Er það lagt í þeirra hendur að bregðast við með viðeigandi hætti.“