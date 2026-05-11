Samfylkingarfólk hefur ekki alveg vitað hvaðan á sig stendur veðrið en flokkurinn hefur sætt gegndarlausri gagnrýni og skensi frá … Viðreisn, samstarfsflokki sínum í ríkisstjórn.
Vitaskuld vilja flokkarnir aðgreina sig en öllu má ofgera. Stígur Helgason, sem hefur umsjá með kosningasjónvarpi Ríkissjónvarpsins, sagði nýverið í hlaðvarpi Þórhalls Gunnarssonar að ef kosningastefnuskrá þessara flokka væri skoðuð þá mætti spyrja sig hvers vegna þetta fólk væri ekki bara í sama flokknum, svo lítill væri munurinn. En minna má gagn gera.
Benedikt Jóhannesson er stofnandi Viðreisnar og hann er kominn á stjá núna í aðdraganda kosninga.
Í alllöngum pistli sem hann setur á Facebook-síðu sína er hann býsna afgerandi varðandi Samfylkinguna:
„Niðurstaða mín er sú að eina leiðin til þess að tryggja að Samfylkingin fari frá sé að kjósa Viðreisn þannig að flokkurinn fái fjóra borgarfulltrúa. Ég veit að fulltrúar flokksins eru harðákveðnir í því að snúa rekstrinum við þannig að borgin þurfi ekki að berjast í bökkum (eða bönkum).“
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar og Þorbjörg Sigríður Gunnalaugsdóttir dómsmálaráðherra eru meðal þeirra sem læka færslu Benedikts.
Oddviti Viðreisnar hefur heldur ekki dregið af sér. Björg Magnúsdóttir, oddviti flokksins í borginni, er afdráttarlaus í Vísisfrétt þar sem rætt er við hana og Ara Edwald um hugsanlegt meirihlutasamstarf í borginni:
„En ef maður lítur aðeins yfir sviðið og horfir til vinstri er þar meirihluti sem hefur fallið oftar en einu sinni í kosningum og Pétur og Heiðar eru kannski ekki svona líklegasta dúóið til að vinna með ef þú vilt knýja fram stórar breytingar,“ segir Björg sem á greinilega erfitt með að horfa til vinstri sem hægri. En menn spá því, og sú er staðan ef litið er til skoðanakannana, að Viðreisn verði í lykilstöðu eftir kosningar.
Guðmundur Jörundsson, sem er hægri hönd Bjargar Magnúsdóttur, er með hráslagalegan húmor og hann beinist ekki síst að Samfylkingarfólki. Til að mynda fær nafni hans Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, það óþvegið hjá honum en Guðmundi Jör þykir ekki mikið leggjast fyrir kappann að stæra sig af því að hafa unnið börn í Neshlaupinu.
Allt þetta rennir stoðum undir kenningar þess efnis að Viðreisn, hvað sem líður ríkisstjórnarsamstarfi, horfin frekar til hægri en vinstri þegar meirihlutasamstarf í borginni er undir, að loknum kosningum.
Samfylkingarfólk hefur verið seinþreytt til vandræða en í morgun dró loks til tíðinda þegar Regína Ásvaldsdóttir, sem er í sjöunda sæti á lista Samfylkingarinnar í borginni, ritaði grein á Vísi þar sem henni var greinilega nóg boðið og reynir að bera hönd yfir höfuð sér og Samfylkingarinnar:
„Viðreisn hefur farið mikinn í kosningabaráttunni og kennt Samfylkingunni um allt sem aflaga hefur farið. Nýjasta útspilið er umfjöllun um myglu í skólum og leikskólum,“ segir Regína í upphafi pistils síns sem ber yfirskriftina „Myglaður málflutningur Viðreisnar“.
Regína segir myglu ekki fara eftir flokkspólitískum línum á Íslandi. Ein skýringa sé skortur á viðhaldi en það voru teknar pólitískar ákvarðanir um niðurskurð í viðhaldsverkefnum eftir efnahagshrunið árið 2008. Þá voru Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn við völd í borginni „og frá 2010–2014 voru það Besti flokkurinn og Samfylking og var sá fyrrnefndi með borgarstjórann,“ segir Regína með vísan til þess að Viðreisn er óskilgetið afkvæmi Besta flokksins.