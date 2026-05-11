Viðreisn hefur farið mikinn í kosningabaráttunni og kennt Samfylkingunni um allt sem aflaga hefur farið. Nýjasta útspilið er umfjöllun um myglu í skólum og leikskólum.
Staðreyndin er hinsvegar sú að myglan hefur ekki farið eftir flokkspólitískum línum á Íslandi. Ein af skýringunum á því að mygla hefur greinst í miklum mæli í skólahúsnæði á Íslandi er skortur á viðhaldi en það voru teknar pólitískar ákvarðanir um niðurskurð í viðhaldsverkefnum eftir efnahagshrunið árið 2008. Þá stýrðu til dæmis Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn borginni og frá 2010 -2014 voru það Besti flokkurinn og Samfylking og var sá fyrrnefndi með borgarstjórann.
Þetta voru mjög krítísk ár þegar kom að rekstri sveitarfélaga. Sammælst var um að verja velferðina og þá meðal annars á kostnað verklegra framkvæmda. Það sama átti við í flestum öðrum sveitarfélögum. Ég hef heldur ekki séð eina einustu tillögu frá Viðreisn í þau sjö ár sem flokkurinn hefur verið í meirihluta sem fjallar sérstaklega um að verja meiri fjármunum í viðhaldsverkefni.
Mygla er ekki sérreykvísk
Fréttastofa Ríkisútvarpsins gerði könnun á myglu í skólum árið 2023. Í ljós kom að það var mygla í leik- og grunnskólum í yfir helmingi sveitarfélaga landsins. Á höfuðborgarsvæðinu var mygla í 64 grunn- og leikskólum, þar af 34 í Reykjavík og 15 í Kópavogi. Sem sagt hlutfallslega jafn mikið um myglu, miðað við íbúafjölda í öllum sveitarfélögunum. Talið var að kostnaður hafi þá numið um 20 milljörðum á landinu öllu.
Síðan hefur enn bæst í og kostnaður hækkað verulega. Engu skiptir hvort bæjum hafi verið stjórnað af Viðreisn, Sjálfstæðisflokki, Framsóknarflokki eða Samfylkingu, það hafa allir setið í sömu súpunni.
Til að bregðast við þessu er ekki nóg að bara „snúa hlutum við“, það þarf raunverulegt plan og forgangsröðun. Við í Samfylkingunni viljum gefa verulega í endurbætur á húsnæði leik- og grunnskóla. Á næsta kjörtímabili munum við til að mynda, fáum við til þess traust, hækka framlag til endurbóta og uppbyggingu leikskóla um 10 milljarða á kjörtímabilinu úr 20 milljörðum í 30 milljarða. Við viljum setja pólitíska stjórn yfir framkvæmdahluta umhverfis- og skipulagssviðs og hafa þannig betri tök á að fylgja eftir stefnumótun og áherslumálum þegar kemur að fjárfestingum og viðhaldi.
Við erum ábyrgur flokkur og erum stolt af borginni okkar og viljum gera enn betur á næsta kjörtímabili. Setjum X við Samfylkinguna í kosningunum 16. maí.
Höfundur skipar 7. sætið á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar.
