Flugi Icelandair frá Keflavíkurflugvelli til Brussel í Belgíu seinkaði um rúma tvo tíma í morgun vegna forfalla hjá áhöfn. Frá þessu er greint á vef Ríkisútvarpsins en þar er haft eftir Guðna Sigurðssyni, upplýsingafulltrúa Icelandair, að hluti áhafnar hafi forfallast og ekki hafi verið bætt við á bakvakt.
Er þetta þriðja áætlunarferð Icelandair frá 5. maí sem er ýmist aflýst eða seinkað vegna vöntunar á áhafnarmeðlum þegar forföll koma upp. Fyrst var flugi til Kaupmannahafnar aflýst vegna mönnunarvanda, síðan flugi til Seattle vegna sömu ástæðu og nú í dag seinkaði flugi til Brussel vegna vanda við að manna áhöfn.
Fréttastofu hafa ekki borist svör frá forsvarsmönnum Icelandair vegna flugsins til Brussel í morgun. Icelandair á í kjaraviðræðum við Félag íslenskra atvinnuflugmanna hjá embætti ríkissáttasemjara.
Jón Þór Þorvaldsson, formaður félagsins, segir í samtali við Ríkisútvarpið að engin tengsl séu á milli kjaradeilu FÍA og Icelandair og þeirra seinkana eða aflýsinga sem hafa orðið síðustu daga eða í dag.
Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, hefur sagt að það væru gríðarleg vonbrigði ef starfsfólk félagsins væri í óformlegum verkfallsaðgerðum, en líkt og áður segir hefur formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna þvertekið fyrir að svo sé.