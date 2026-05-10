Hjólreiðamennirnir og perluvinirnir Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson vinna nú mikið þrek en þeir eru um þessar mundir í heljarinnar hjólaferð um vesturströnd Bandaríkjanna, frá Seattle til Arizona. Þetta er gert til styrktar Parkinsonsamtökunum. Einar er sjálfur með parkinson en lætur það ekki stöðva sig.
Á 37 dögum hjóla þeir 3.500 km til styrktar Parkinsonsamtökunum og til að vekja athygli á því hve miklu hreyfing skiptir í baráttunni við Parkinsonsjúkdóminn. Þeir njóta ekki stuðnings rafhjóla í ferðinni heldur taka þeir leiðina á gamla mátann með hefðbundnum hjólum.
„Einar er með Parkinson og hefur lagt mikla áherslu á hreyfingu sem hluta af sinni meðferð og lífsstíl. Hartmann, hjólafélagi hans, fer ferðina með honum frá upphafi til enda,“ segir í tilkynningu Parkinsonsamtakanna.
Um ákveðið þrekvirki er að ræða enda er það ekki einungis vegalengdin sem er feiknar löng heldur er einnig mikil hækkun á leið þeirra. Samanlögð hækkun ferðarinnar jafngildir fjórum Everest-tindum. Geri aðrir betur.
„Þátttakendur eru frá ýmsum löndum en Einar og Hartmann eru fulltrúar Íslands í ferðinni. Þátttakendur hjóla mislanga leið. Einar og Hartmann lögðu af stað 18. apríl og hjóla alla leiðina, en sífellt fleiri bætast í hópinn sem mun telja 27 manns í lokin. Þar að auki hefur fólk sýnt hópnum stuðning og hjólað með honum eina dagleið. Flestir þátttakendur eru sjálfir með Parkinsonsjúkdóminn, en með í för eru einnig nokkrir hjólreiðamenn sem ekki eru með sjúkdóminn og styðja hópinn á leiðinni,“ segir í tilkynningunni en ferðinni lýkur 24. maí og er því langt komin. Félagarnir hafa nú þegar tætt í sig 2.300 kílómetra.
Hópurinn samanstendur af fólki með Parkinson sem hefur æft saman hjólreiðar í gegnum netið með hjólahópnum ZWAP (Zwifters Against Parkinson's Disease) þar sem þau æfa saman og veita hvert öðru stuðning og hvatningu. Fyrir utan það að vera með Parkinson eru flestir þátttakendur komnir yfir sextugt.
Þeim félögum hefur verið fagnað alls staðar þar sem þeir koma og hafa ýmsir viðburðir farið fram samhliða hjólaferðinni.
Ferðin er jafnframt áheitasöfnun og er safnað fyrir nýjum tækjabúnaði í æfingasal samtakanna. Áheitasöfnunin fer fram á heimasíðu samtakanna, www.parkinson.is. Einnig er hægt að leggja beint inn á reikning samtakanna og styðja þannig við málefnið.
Reikningsnúmer: 111-26-25,
Kennitala: 461289-1779