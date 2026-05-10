Um 250 manns tóku þátt í flugslysaæfingu Almannavarna og Isavia á Akureyrarflugvelli í gær. Líkt var eftir því að farþegaþota hefði farist.
Byggt var á flugslysaáætlun Akureyrarflugvallar og þátttakendur í æfingunni komu frá öllum viðbragðsaðilum á nærliggjandi svæðum. Starfsfólk Isavia Innanlandsflugvalla ásamt flugrekstrar- og flugþjónustuaðilum æfði viðbúnað sinn á Akureyrarflugvelli. Það gerðu einnig fulltrúar Almannavarna, Landhelgisgæslunnar, Landspítalans, lögreglu, slökkviliðs, björgunarsveita, Rauða krossins og Sjúkrahússins á Akureyri. Þá tók fulltrúi rannsóknarnefndar samgönguslysa einnig þátt.
Æft var viðbragð við því að farþegaþota hrapaði. Björgunar- og slökkviaðgerðir voru æfðar sem og greining og aðhlynning slasaðra á vettvangi og á söfnunarsvæði slasaðra á flugvellinum. Áhersla var lögð á flutning slasaðs fólks, boðunarkerfi, stjórnun á vettvangi, samhæfingu og fjarskipti svo eitthvað sé nefnt.
„Flugslysaæfingar eins og þessi hjálpa okkur að efla viðbúnað við flugslysum og hverjum öðrum alvarlegum slysum sem geta orðið í nærsamfélagi flugvalla,“ er haft eftir Elvu Tryggvadóttur í tilkynningu en hún er verkefnastjóri neyðarviðbúnaðar hjá Isavia og æfingastjóri.
„Isavia og Almannavarnir leggja áherslu á að þessar æfingar líki sem mest eftir þeim aðstæðum sem geta skapast í slysum af þessu tagi. Viðbragðsaðilar fá þannig að reyna sig í því sem mætti teljast nálægt þeim aðstæðum sem geta skapast þegar hættu ber að höndum. Þetta er afskaplega gagnlegt fyrir okkur, Almannavarnir og ekki hvað síst fyrir þá öflugu viðbragðsaðila og sjálfboðaliða sem tóku þátt í æfingunni.“
Um 50 sjálfboðaliðar tóku þátt í æfingunni á Akureyrarflugvelli og léku slasaða farþega og áhöfn á vettvangi.
Æfingin á Akureyri er sú fyrsta af þremur sem haldnar eru á þessu ári. Næsta æfing verður á Ísafjarðarflugvelli 30. maí næstkomandi. Sú þriðja og síðasta verður haldin á Vopnafjarðarflugvelli 4. júní.