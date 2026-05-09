Kristín Eysteinsdóttir rektor Listaháskóla Íslands segir nýundirritaða viljayfirlýsingu um uppbyggingu framtíðarhúsnæðis undir skólann annars eðlis og raunhæfari en þær sem hafa verið undirritaðar síðustu tvo áratugina.
Greint var frá því í dag að fjármálaráðherra, háskólaráðherra, borgarstjóri og rektor hefðu undirritað viljayfirlýsingu um að starfsemi allra deilda Listaháskólans verði fundið húsnæði til framtíðar í Stakkahlíð. Í tilefni af því var það rifjað upp að sambærilegar viljayfirlýsingar hefðu verið undirritaðar í tvígang áður, í fyrra skiptið árið 2007, fyrir hartnær tveimur áratugum síðan.
Kristín Eysteinsdóttir rektor segir raunhæfan og skilgreindan kost kominn á borðið.
„Það sem skiptir máli fyrir okkur í þessu samhengi er að í þessari viljayfirlýsingu er skilgreint mun nánar og skýrar hvernig fjármögnun verkefnisins verður háttað. Það felst í því að reiturinn á Laugarnesinu væri ákveðin meðgjöf til skólans og sá reitur fer í þróun og ágóðinn af þeim reiti mun fara beint inn í verkefnið. Þetta gefur okkur ákveðna tryggingu fyrir því að við förum raunverulega af stað,“ segir hún.
Ráðist verður í endurbætur á gömlu húsnæði Kennaraháskólans, síðar menntavísindasviðs Háskóla Íslands, og svo reist ný bygging undir sviðslistadeild, tónlistardeild og kvikmyndalistardeild skólans.
„Við væntum þess að geta hafist handa mjög fljótlega.“
Aðspurð segir hún bjartsýnustu áætlanir gera ráð fyrir því að starfsemi hefjist í nýju húsnæði innan fjögurra ára. Erfitt sé þó að segja til um það.
Ertu vongóð um að það haldi í þetta sinn?
„Já. Við lögðum áherslu á það að fá skilgreiningu á því hvernig verkefnið yrði fjármagnað. Það hafa ýmsar staðsetningar verið skoðaðar og það hafa verið gerðar viljayfirlýsingar áður en nú erum við með miklu raunhæfara plan af því að fjármögnunin er skilgreind.“
„Ég tel að við getum bara hafist handa og við erum með ráðherra sem eru sömu skoðunar. Við höfum náð mun meiri skýrleika en nokkru sinni fyrr,“ segir Kristín Eysteinsdóttir rektor Listaháskóla Íslands.