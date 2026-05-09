Lögreglan í Vestmannaeyjum naut í gær aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra við handtöku manns sem var vopnaður eggvopni. Hann var fluttur með þyrlu á meginlandið um klukkan eitt í nótt en staðarmiðlar í Eyjum herma að hann glími við andleg veikindi.
Þetta er meðal þess sem kom fram í samtali Vísis við Arndísi Báru Ingimarsdóttur, lögreglustjóra í Eyjum, en hún greindi einnig frá því að „ekkert líkamlegt tjón hafi orðið á fólki“. Hún segir aðgerðina jafnframt hafa gengið vel að mestu leyti. Málið sé í meðferð.
Mikill viðbúnaður var vegna aðgerðarinnar við íbúðarhúsnæði við Fífilsgötu og var lokað fyrir umferð um götuna. Staðarmiðillinn Tígull segir í frétt sem birt var í gær, föstudaginn 8. maí, að aðgerðin hafi varðað mann sem glími við andleg veikindi. Þar segir einnig að hann hafi verið ógnandi í framkomu og sé mjög sterkur.
Sérsveitarmenn voru samkvæmt heimildum Vísis fluttir ásamt manninum frá Eyjum með þyrlu og lentu á flugvellinum í Reykjavík klukkan eitt eins og sjá má á flugkorti.