Bjó sér til vopn með því að setja steinhellu í sokk

Óskað var eftir aðstoð lögreglu í nótt á skemmtistað í Reykjavík en þar voru dyraverðir búnir að taka til hliðar einstakling sem hafði verið í slagsmálum inni á staðnum. Lögregla sinnti einnig útkalli vegna líkamsárásar jafnframt því sem hún aðstoðaði starfsfólk bráðamóttökunnar vegna ölvaðs manns sem neitaði að fara.
Er þetta meðal helstu mála sem skráð voru í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Alls voru rúm níutíu mál skráð og að minnsta kosti tveir gistu í fangaklefa fram á morgun.
Þá er sagt frá því í dagbókinni að óskað hafi verið eftir aðstoð lögreglu á bráðamóttöku vegna ölvaðs einstaklings sem var til vandræða. Þá var reynt að koma einstaklingnum heim til sín, en þegar þangað var loks komið bjó einstaklingurinn sér til vopn með því að setja steinhellu í sokk og sveifla í átt að lögreglumönnum.
Var hann því handtekinn og í kjölfarið færður á lögreglustöð þar sem hann var vistaður í fangaklefa þar til rennur af honum víman og hægt verður að tala við hann.
Lögregla var kölluð til á skemmtistað en þar voru dyraverðir með einstakling í tökum en sá hafði verið í slagsmálum inni á staðnum. Lögreglumenn fjarlægðu einstaklinginn og hélt hann sína leið eftir skýrslutöku. Annað útkall varð á skemmtistað þar sem dyraverðir þurftu að fjarlægja óviljugan einstakling með aðstoð lögreglu.
Lögreglustöð þrjú sinnir meðal annars verkefnum í Kópavogi en þar var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna barna sem neituðu að yfirgefa verslunarmiðstöð. Í sama umdæmi var tilkynnt um eld í ruslageymslu fjölbýlishúss. Slökkvilið sá um að slökkva eldinn og ekkert tjón varð á fólki.
Þá var einnig tilkynnt um þjófnað í verslun en sá grunaði var látinn laus að lokinni skýrslutöku.
Fjöldi ökumanna var stöðvaður vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis og/eða fíkniefna í nótt. Þá var bifreið stöðvuð þar sem ökumaður hennar var grunaður um að hafa ekið á 91 km/klst þar sem hámarkshraði við bestu aðstæður er 40 km/klst.
Einn ungur ökumaður var sviptur bráðabirgðaökuréttindum sínum og var haft samband við foreldra hans sökum aldurs.