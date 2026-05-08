Sérsveitin aðstoðaði lögregluna við aðgerð við íbúðarhúsnæði í Fífilgötu í Vestmannaeyjum í kvöld, samkvæmt heimildum Vísis.
Tilefni aðgerðarinnar liggur ekki fyrir. Lögreglan hefur lokað fyrir umferð um Fífilgötu, þar sem aðgerðin átti sér stað.
Sérsveitarmenn voru samkvæmt heimildum Vísis fluttir af höfuðborgarsvæðinu til Vestmannaeyja með Tf-Gná, einni af þyrlum Landhelgisgæslunnar, en hún tók á loft frá Reykjavíkurflugvelli klukkan 20.45 í kvöld eins og sjá má á flugkorti.
Hvorki hefur náðst í lögregluna í Vestmannaeyjum vegna málsins né fulltrúa ríkislögreglustjóra. Þá beinir Landhelgisgæslan fyrirspurnum á lögreglu.