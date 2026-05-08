Kjörtímabilið sem nú er að líða hefur verið gríðarlega erfitt á Vopnafirði. Oddviti segir ólgu hafa gert vart við sig og ritstjóri Austurfrétta líkir kjörtímabilinu við tímabil hjá fótboltaliði í krísu.
Fréttastofa hélt á dögunum til Austurlands og tók Austfirðinga tali um stóru málin fyrir kosningarnar. Óhátt er að segja að staðan á Vopnafirði hafi vakið athygli en í febrúar var samið um starfslok sveitarstjórans, oddviti meirihlutans hætti í kjölfarið og ákvað sveitarstjórnarfulltrúi nokkrum dögum síðar að gefa ekki kost á sér í komandi kosningum.
Ekki verða kosningar á Vopnafirði 16. maí þar sem einungis eitt framboð barst, Sterk stoð. Sá framboðslisti telst því sjálfkjörinn. Framsóknarflokkurinn og óháðir náðu fjórum mönnum inn á móti þremur fulltrúum Vopnafjarðarlistans í kosningunum árið 2022.
„Erfitt kjörtímabil á Vopnafirði, mjög erfitt kjörtímabil. Í heildina þrír sveitarstjórar. Þetta er bara eins og eitthvert tímabil hjá fótboltaliði í krísu,“ segir Gunnar Gunnarsson ritstjóri Austurfrétta.
„Þetta hefur haft áhrif út í samfélagið, erfiður mórall og við sjáum það að öll sveitarstjórn hættir. Þessir flokkar sem hafa verið sterkir, meina þar hefur Framsókn verið sterk sögulega á móti félagshyggjuframboði, hvorug þessara hreyfinga nær að berja saman lista. Þetta er bara mjög erfið staða.“
Íris Edda Jónsdóttir sveitarstjóri og oddviti Sterkrar stoðar á Vopnafirði segir ólgu hafa gert við sig á kjörtímabilinu. „Það hefur bara alveg verið svolítil ólga eins og hefur sést í fjölmiðlum en mér finnst bara það allt vera að koma til og fólk hefur náttúrulega ólíkar skoðanir og sjónarhorn en mér finnst bara stemningin mjög góð hjá okkur,“ segir Íris.
„Það er vissulega mjög sérstakt að vera sjálfkjörin en við vorum að búast við mótframboði alveg fram á síðustu stundu og áttum von á því að vera að fara í kosningabaráttu núna. Þannig að það er vissulega breytt plön en við erum í góðu samtali við íbúa og ætlum að halda því áfram. Svo við ætlum bara að vinna af heilindum og metnaði fyrir sveitarfélagið okkar. Það var þess vegna sem við fórum fram.“
Einungis einn framboðslisti barst yfirstjórn Vopnafjarðarhrepps fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar og telst hann því sjálfkjörinn. Um er að ræða nýjan framboðslista sem kallar sig Sterk stoð, en Íris Edda Jónsdóttir, verkefnastjóri stjórnsýslu, leiðir listann.