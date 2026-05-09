Fjármálaráðherra segist ánægður með hvernig olíufélögin hafa brugðist við tímabundinni heimild í lögum um lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Viðbrögð þeirra bendi til að félögin séu meðvituð um sína ábyrgð.
Tímabundin heimild í lögum um lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr 24% í 11% tók gildi þann 1. maí síðastliðinn.
Gildir heimildin til 31. ágúst og lækkaði verð á eldsneyti umtalsvert þegar lögin tóku gildi, um rúmar tuttugu krónur krónur lítrann á bensíni og á dísel um rúmlega þrjátíu krónur.
Fjármálaráðherra segir að ekki sé annað að sjá en lækkunin hafi að fullu skilað sér til neytenda.
„Það var eitt frávik en í því tilfelli var það olíufélag sem býr við nokkuð önnur skilyrði heldur en önnur olíufélög þannig að það er ekkert víst að það séu frávík sem ekki eru eðlilegar skýringar,“ sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í samtali við fréttastofu.
„Annars virðist þetta hafa skilað sér að fullu og ég er bara mjög ánægður með hvernig olíufélögin hafa nýtt sér þetta til þess að lækka einmitt verð til neytenda sem var markmiðið.“
Í viðtali við formann Félags íslenskra bifreiðaeigenda fyrr í vikunni kom fram að verð á eldsneyti í Costco hafi ekki lækkað jafn mikið og hann taldi eðlilegt. Hann tók jafnframt fram að mismunandi innkaupastefnur fyrirtækjanna gætu verið ástæðan þar á bakvið.
Samkeppniseftirlitið mun sinna eftirliti með því að lækkun virðisaukaskatts skili sér í raun til neytenda og verður reglubundin upplýsingaskylda lögð á olíufélögin.
„Ég held að svona fyrstu skrefin, og raunar ef ég má segja líka viðbrögð olíufélaganna við breytingunni á olíu- og bensíngjaldi og innleiðingu kílómetragjalds um síðustu áramót, bendi nú til þess að það sé meðvitund um ábyrgðina innan olíufélaganna,“ segir Daði Már.
Eftirlitið sé jákvætt sem og að upplýsingar um verð berist til neytenda, allir séu betur settir ef upplýsingarnar séu uppi á borðinu.
„Það er ekkert sem bendir til annars en að þetta hafi þau jákvæðu áhrif sem við ætluðumst til.“