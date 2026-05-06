Á sjötta tug vísað úr landi

Á sjötta tug hefur verið vísað frá Íslandi eftir að hafa brotið af sér á þessu og síðasta ári. Lögregla segir mál sem þessi tekin fastari tökum en áður og kallar eftir lagabreytingum til að tryggja skjótari meðferð mála.
Dómsmálaráðherra boðaði í byrjun febrúar harðari aðgerðir stjórnvalda gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Á meðal þess sem felst í þeim er að stórauka fjölda brottvísana fólks sem dvelur á Íslandi í annarlegum tilgangi líkt og sagði í tilkynningu frá ráðuneytinu.
„Það má algjörlega fullyrða að við höfum verið að taka þessi mál fastari tökum,“ segir Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Hann segir breyttan veruleika kalla á breytt vinnubrögð. Það sem af er þessu og síðasta ári er búið að brottvísa þrjátíu og fimm manns og frávísa átján sem hafa gerst sekir um brot. Þá hefur lögreglan það sem af er ári sent á annað hundrað erindi til Útlendingastofnunar þessu tengt.
Endurkomubann til allt að átta ára getur fylgt brottvísun en þó ekki alltaf en það fylgir aldrei frávísun. Dæmi eru um að þeir sem fá ekki endurkomubann komi strax hingað aftur.
Þegar farið er fram á brottvísun og endurkomubann geta viðkomandi einstaklingar leitað til kærunefndar útlendingamála með sín mál. Ásgeir segir málsmeðferðina þar geta tekið nokkra mánuði.
„Þá erum við í raun og veru kannski búin að kaupa sex til átta mánaða vernd innan kerfisins þá fremja áfram brot.“
Til bóta væri að skoða þetta fyrirkomulag að hans mati.
„Ef lögunum yrði breytt þannig að kæra til kærunefndar útlendingamála myndi ekki fresta réttaráhrifum væri það frábært og þá einnig ef það fylgdi endurkomubann með öllum brottvísunum.“
Breyttar áherslur lögreglunnar hafi strax skilað árangri.
„Við erum auðvitað að senda skilaboð og við reynum að forgangsraða auðvitað hverjir fara fremst í röðinni og hverjir ekki. Við erum að losa okkur kannski við fólk sem á fjölda afbrota hjá okkur og síðan höfum við líka verið að taka fólk sem hefur ekki endilega verið í auðgunarbrotum og öðru heldur hefur verið bara hér í þjóðfélaginu til ama og hefur verið með fjöldamörg brot því tengd þannig að lögreglan er kannski með tvö til þrjú útköll á einstakling hvern dag og við höfum líka verið að finna þessa einstaklinga og beita þessum úrræðum.“