„Þetta eru bestu launin, hlýjan í hjartað“

Eigandi hundsins Bellu átti erfitt með að trúa því þegar símtal barst um að tíkin hefði fundist, sex sólarhringum eftir að hún týndist í Hafnarfirði. Tvö hundruð sjálfboðaliðar á vegum Dýrfinnu leituðu sleitulaust á erfiðu leitarsvæði og segja bestu launin vera hlýjuna í hjartað.
Bella týndist í Hafnarfirði þann 23. apríl. Leitað var til Dýrfinnu sem sérhæfir sig í leit að týndum dýrum og í kjölfarið hófst leit sem um 200 manns tóku þátt í.
„Við byrjum á að gera auglýsingu og með auglýsingunni þá fáum við sjálfboðaliða og köllum til hjálp og búum til spjall. Þar bætum við inn fólki sem býðst til að koma og hjálpa og það hrúgast inn fólk sem mætir svo á svæðið,“ segir Freyja Kjartansdóttir stjórnarkona hjá Dýrfinnu.
Svæðið sem Bella týndist á er erfitt yfirferðar en leitin vel skipulögð. Eigandi Bellu segir röð óhappaatvika hafa orðið til þess að hún slapp.
„Úff þetta var bara hræðilegt allan tímann og mikil örvænting hjá okkur eigendum. Maður fer bara helst ekki af svæðinu og leitar og leitar og leitar,“ segir Lilja Dóra Halldórsdóttir.
Bella fannst í stórgrýti á iðnaðarsvæði á völlunum á Hafnarfirði. Taumur hennar hafði þá festst og ekkert sást til hennar frá veginum. Sex sólarhringar liðu frá því að hún týndist og þar til hún fannst.
Bella fékk í kjölfarið aðhlynninugu á Dýraspítalanum í Víðidal en hefur það fínt núna að sögn Lilju Dóru. Hundaeigandinn Jón Símon og labradorinn Rex voru þeir sem fundu Bellu.
Lilja Dóra segist hafa átt erfitt með að trúa að Bella hefði fundist þegar símtalið barst.
„Hann spurði hvort hann væri ekki að hringja í rétta Lilju. Jú, sagði ég og hann sagði þá hafa fundið Bellu,“ segir Lilja meyr.
„Þá náttúrulega gerði maður sér grein fyrir því að þetta var að gerast. Við vorum einhverjum hundrað metrum frá honum þannig að hann kom akandi með hana í fanginu, hún hafði ekki viljað sitja í farþegasætinu. Hún skreið upp í fangið á honum og úr hans fangi í mitt. Þetta var algjörlega stórkostlegt.“
Lilja segir björgunarsveit dýra, sem Dýrfinna sé, algjörlega ómetanlega og hvetur fólk til að styðja samtökin sem rekin eru á styrkjum og sjálfboðavinnu.“
Svo er þetta kannski allt þess virði þegar það endar svona eins og hjá Bellu?
„Þetta eru bestu launin, hlýjan í hjartað,“ svarar Freyja.