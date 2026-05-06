Alls fæddust 4.387 börn lifandi árið 2025, örlítið fleiri en fæddust árið 2024, þegar 4.311 börn fæddust lifandi. Um var að ræða 2.292 drengi og 2.095 stúlkur, en það jafngildir því að 1.094 drengir fæðist á móti hverjum 1.000 stúlkum.
Frá þessu er greint á vef Hagstofu Íslands.
Þar segir einnig að frjósemi hafi staðið í stað en hún var nákvæmlega sú sama árin 2024 og 2025, eða 1,5 barn á konu. Frjósemi hefur aldrei verið minni frá því að mælingar hófust árið 1853 en miðað er við að konur þurfi að eignast 2,1 barn til að viðhalda mannfjöldanum.
„Frjósemi á Norðurlöndunum hefur minnkað á undanförnum árum, líkt og á Íslandi. Á síðasta ári var fjöldi lifandi fæddra barna á hverja konu rúmlega 1,4 í Svíþjóð, um 1,5 í Noregi og Danmörku en í Finnlandi var hún 1,3. Í Færeyjum fór frjósemin upp í 2,1 árið 2025 miðað við 1,9 árið á undan. Á Grænlandi var frjósemin 1,7 árið 2025 en hún hefur minnkað hratt síðustu ár og var þannig 2,12 árið 2020,“ segir á vef Hagstofunnar.
Þar segir einnig að aldursbundin fæðingartíðni mæðra undir tvítugu sé mjög lág, eða 3,1 börn á hverjar 1.000 konur. Á árunum 1961 til 1965 fæddust 84 börn á hverjar 1.000 konur undir tvítugu.
Talað er um konur á vef Hagstofunnar en leiða má líkur að því að í einhverjum tilvikum væri nær að tala um að börn hafi verið að eignast börn.
Hagstofa getur þess einnig að á árunum 1932 til 2018 hafi aldursbundin fæðingartíðni alltaf verið hæst í aldurshópunum 20 til 24 ára og 25 til 29 ára en árið 2019 hafi fæðingartíðnin reynst hæst innan aldurshópsins 30 til 34 ára.
„Meðalaldur mæðra hefur hækkað jafnt og þétt síðustu áratugi og eignast konur nú sitt fyrsta barn að jafnaði síðar á ævinni en áður. Frá byrjun sjöunda áratugarins og fram yfir 1980 var meðalaldur frumbyrja undir 22 árum en eftir miðjan níunda áratuginn hefur meðalaldur farið hækkandi og var 29,2 ár í fyrra.“