Ein minni­háttar líkams­á­rás á annars ró­legri vakt lög­reglu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
38 mál voru skráð í kerfi lögreglu í nótt og fangageymslur tómar í morgunsárið.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt vegna líkamsárásar í póstnúmerinu 104. Þolandinn virðist hafa orðið fyrir minniháttar meiðslum og var málið leyst á vettvangi, samkvæmt yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.

Lögreglu barst einnig tilkynning um innbrot og þjófnað í heimahúsi í Mosfellsbæ og er það mál í rannsókn. Þá var tilkynnt um aftanákeyrslu í póstnúmerinu 108.

Vaktin virðist annars hafa verið með rólegra móti en 38 mál voru skráð í kerfi lögreglu og enginn gisti fangageymslur í morgunsárið.

Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars fyrir akstur undir áhrifum og akstur á móti rauðu ljósi.

