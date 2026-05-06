Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt vegna líkamsárásar í póstnúmerinu 104. Þolandinn virðist hafa orðið fyrir minniháttar meiðslum og var málið leyst á vettvangi, samkvæmt yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Lögreglu barst einnig tilkynning um innbrot og þjófnað í heimahúsi í Mosfellsbæ og er það mál í rannsókn. Þá var tilkynnt um aftanákeyrslu í póstnúmerinu 108.
Vaktin virðist annars hafa verið með rólegra móti en 38 mál voru skráð í kerfi lögreglu og enginn gisti fangageymslur í morgunsárið.
Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars fyrir akstur undir áhrifum og akstur á móti rauðu ljósi.