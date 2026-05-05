Framkvæmdir við Fossvogsbrú eru komnar á fullt skrið og voru fyrstu staurar fyrir brúarstöplana reknir niður í sjávarbotninn í fyrrinótt. Stefnt er að því að brúin verði opnuð umferð eftir tvö ár.
Í fréttum Sýnar heimsóttum við verkstað í dag og sýndum myndir af því hvernig brúin kemur til með að líta út fullsmíðuð.
Hún er hluti borgarlínu sem mjög er deilt um. Brúarsmíðin yfir Fossvog verður hins vegar vart stöðvuð úr þessu.
Fimm mánuðir eru frá því fyrirtæki ríkisins og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Betri samgöngur, skrifaði undir 7, 7 milljarða króna verksamning við Ístak og danskt móðurfélag þess, Per Aarsleff. Ístaksmenn hófu svo að koma sér fyrir á vinnusvæðinu um síðustu áramót.
Málmstykki sem núna sést skammt undan landi Kársnesmegin er fyrsta sýnilega merki nýrrar Fossvogsbrúar. Það fór út í sjó í fyrrinótt og núna eru öflugar vinnuvélar komnar á fulla ferð.
„Við vorum að reka niður fyrstu staurana í fyrsta landstöplinum hér. Gerðum það bara í þessari viku. Og hér erum við einnig að byrja á að koma fyrir fyrstu staurunum sem eiga að vera sjávarmegin, útí sjó,“ segir Guðjón Örn Björnsson, staðarstjóri Ístaks við Fossvogsbrú, hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Á vegum Ístaks starfa um fjörutíu manns á svæðinu.
„Það eru svona 25-30 manns á daginn. Og svo vinnum við á kvöldvöktum við staurana sem eru úti í sjónum. Það eru kannski tíu manns þar,“ segir Guðjón.
Aðalvinnutækið, stærðarinnar prammi, er í Kópavogshöfn yfir daginn. Ofan á honum er risakrani.
„Þetta er svona beltakrani og burðargeta hans, eða lyftigeta, er um það bil 300 tonn. Þannig að hann er veglegur.“
Á kvöldin er pramminn dreginn yfir í Fossvog en þar má hann bara vera frá ellefu á kvöldin til klukkan sjö á morgnana. Ástæðan er sú að kraninn þykir skaga hættulega hátt upp í aðflugslínu Reykjavíkurflugvallar en völlurinn er lokaður yfir nóttina.
„Við getum ekki unnið í hæð á daginn þannig að við verðum að nýta nóttina. Hindrunarflöturinn frá Reykjavíkurflugvelli gerir það að verkum að við vinnum hérna á næturnar við sjávarvinnuna og svo á daginn hérna við lægri vinnu.“
-En mun næturvinnan raska svefni Kársnesinga?
„Nei, við reynum nú að halda okkur innan þeirra marka og við erum í ágætu samstarfi við fólkið hér í umhverfinu og búin að halda því vel upplýstu og gerum okkar besta til að trufla þau sem minnst,“ segir staðarstjórinn.
Sjálf brúin, 270 metra löng og allt að sautján metra breið, verður smíðuð í Póllandi og síðan flutt í fimm stykkjum til Íslands. Hún er hugsuð fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur sem og almenningsvagna.
„Á þessu ári munum við klára undirstöðurnar, bæði hér og í sjónum og hinum megin. Það er verkefni ársins.
Á næsta ári munum við reisa sjálft stálvirkið, flytja brúna á staðinn. Við munum opna hana í júní 2028,“ segir Guðjón Örn Björnsson.