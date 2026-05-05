Mögulegt er að gögnum um nemendur í Háskóla Íslands og skilaboð þeirra á milli hafi verið stolið í „öryggisatviki“ sem kom upp í Canvas-námsumsjónarkerfinu undanfarna daga. Póstur var sendur á nemendur skólans síðdegis í dag.
Þar kemur fram að atvikið hafi komið upp hjá þjónustuaðila Canvas, Instructure, og að það hafi valdið tímabundnum truflunum á virkni kerfisins. Í tilkynningu segir að atvikið tengist alþjóðlegri þjónustu Canvas og að það hafi haft áhrif víðar en hjá Háskóla Íslands. Fjallað er um gagnastuldinn á erlendum háskólasíðum og miðlum. Gögnum virðist þannig einnig hafa verið stolið af 44 háskólum í Hollandi og af nemendum í sænska háskólanum Karolinska.
„Viðbragðsteymi hafa nú brugðist við og hefur námsumsjónarkerfið verið fært í eðlilegt horf,“ segir í tilkynningunni sem Margrét Sigrún Sigurðardóttir, sviðstjóri kennslusviðs, sendi á alla nemendur skólans.
Hún segir jafnframt í tilkynningu sinni að samkvæmt upplýsingum frá þjónustuaðilanum sé mögulegt að óviðkomandi aðilar hafi fengið aðgang að ákveðnum notendaupplýsingum, svo sem nafni, netfangi og skilaboðum milli notenda í Canvas.
„Að svo stöddu liggja ekki fyrir neinar upplýsingar um að notendur Háskóla Íslands hafi orðið fyrir áhrifum. Rannsókn á vegum þjónustuaðila stendur enn yfir og fylgjumst við náið með framvindu hennar. Við munum upplýsa um stöðuna um leið og frekari upplýsingar liggja fyrir,“ segir Margrét í tilkynningunni.
Til að bregðast við var endurvakin tenging á milli Canvas og ritstuldarvarnarkerfisins Turnitin. Í tilkynningu segir að sú vinna hafi staðið í um sólarhring og að á þessum tíma hafi verkefnin borist í Canvas en ekki Turnitin. Nemendur eru hvattir til að hafa samband við kennara ef þeir telja sig hafa orðið fyrir truflun vegna atviksins.
Margrét segir að Háskólinn muni áfram fylgjast grannt með upplýsingagjöf frá Instructure.
„Komi fram nýjar upplýsingar eða tilefni til frekari aðgerða munum við upplýsa ykkur án tafar,“ segir Margrét að lokum.