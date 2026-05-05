Mælti sér mót við barn og réðst á það

Karlmaður á sextugsaldri hefur verið dæmdur til sextíu daga skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir að ráðast á pilt í Hamraborg í Kópavogi í apríl árið 2023. Hann neitaði sök en gekkst við því að hafa mælt sér mót við piltinn til þess að ræða við hann vegna eineltis sem hann sagði piltinn leggja son sinn í.
Í dómi þess efnis, sem kveðinn var upp í lok apríl en birtur í dag, segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir líkamsárás og barnaverndarlagabrot með því að hafa veist með ofbeldi að piltinum með því að taka í úlpu hans og ýta honum niður á bekk og halda honum þannig að bak hans sveigðist aftur yfir bekkinn, tekið hann hálstaki og togað í bæði eyru hans með þeim afleiðingum að hann hlaut yfirborðsáverka á hálsi og baki.
Þá hafi honum verið gefið að sök að hafa, á sama tíma, hótað piltinum líkamsmeiðingum og að hann gæti látið hann hverfa með því að henda honum út í hraun.
Maðurinn hafi neitað sök en þó greint frá því að hann hefði gert sér sérstaka ferð í Hamraborg, þar sem hann vissi að pilturinn væri staddur, í þeim tilgangi að ræða við hann um fyrri samskipti hans og sonar síns.
Hann hafi lýst því að viðbrögð piltsins við komu sína hafi orðið til þess að hann hafi snöggreiðst og misst stjórn á skapi sínu. Hann hafi tekið í úlpu brotaþola og ýtt honum niður á bekk og að bekknum, en hann muni ekki hvort bak brotaþola hafi sveigst yfir bekkinn, líkt og lýst er í ákæru.
Þá hefur hann greint frá því að hafa tekið utan um höfuð piltsins í þeim tilgangi, að sögn, að ná augnsambandi við hann. Hann hafi sagst ekki hafa hótað piltinum, en hafi þó lýst því að hafa gert honum ljóst að „þessu yrði bara að linna“ og að ef „þetta“ héldi áfram þá ætti sonur hans eldri bróður.
Í dóminum segir að með vísan til framburðar piltsins og þriggja vitna og skýrslu læknis yrði lagt til grundvallar að maðurinn hefði veist að drengnum, tekið í hann og ýtt honum niður á bekk og haldið honum þannig að bak hans sveigðist aftur yfir bekkinn og tekið hann hálstaki með þeim afleiðingum sem að framan er lýst. Þá þyki sannað að maðurinn hafi hótað piltinum alvarlegum líkamsmeiðingum.
Með hliðsjón af þessu verði maðurinn sakfelldur fyrir að hafa beitt piltinn líkamlegu ofbeldi og hótunum, auk þess sem með háttsemi sinni hafi hann sýnt piltinum yfirgang og ruddalegt athæfi auk ógnandi og vanvirðandi framkomu. Háttsemi hans hafi verið til þess fallin að vekja hjá piltinum ótta um líf sitt, heilbrigði og velferð.
Refsing hans væri hæfilega metin sextíu daga fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára. Þá skyldi hann greiða allan málskostnað 830 þúsund og miskabætur til handa drengnum, 400 þúsund krónur.