Vonar­neisti eftir erfiðan vetur

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Siglingar eru að hefjast á ný til Landeyjarhafnar. Vísir/Vilhelm

Stefnt er að því að sigla Herjólfi til Landeyjarhafnar síðdegis en ferjan hefur nánast alfarið siglt til Þorlákshafnar síðan í janúar. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ástandið í vetur hafa reynst mörgum Vestmannaeyingum erfitt og vonar að dagurinn marki formlega opnun á höfninni á þessu ári.

Herjólfur siglir eina ferð til Landeyjarhafnar frá Vestmannaeyjum klukkan sex í dag og svo aftur til Þorlákshafnar rúmlega átta í kvöld. Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs segir svo stefnt að því að sigla aftur til Landeyjarhafnar á morgun.

„Það má sannarlega segja að við fögnum þessum degi mjög og það sé hægt að fullyrða að vorið sé loksins að koma til Eyja. Við höfum siglt svona ein á eina ferð á stangli þarna síðan í janúar, en núna hafa verið góðar aðstæður til að dýpka síðan um helgi og spáin lofar góðu. Þannig að nú má segja að dagurinn í dag marki þau tímamót að við séum að opna höfnina og byrjum að sigla svona eina ferð á flóðinu, hvoru flóði fyrir sig, þannig að þetta eru tvær ferðir á dag. Og svo eftir því sem dýpkun vindur fram þá bætum við í. Þannig að við vonumst til þess að þessi dagur í dag marki formlega opnun á höfninni fyrir á þessu ári.“

Ástandið hafi sjaldan verið eins slæmt og í vetur og reynst mörgum erfitt. Vestmannaeyingar hafi upplifað mikla einangrun og forðast í lengstu lög að fara upp á land nema til að sinna brýnustu erindum.

„Veturinn hefur bara aldrei verið eins erfiður og síðan Landeyjahöfn var opnuð 2010 og við erum búin að vera meira og minna í Þorlákshafnarsiglingum síðan eftir miðjan janúar og þetta hefur verið mjög erfitt ástand og ekki síst eftir að annar mótor bilaði, sem hefur þýtt að við höfum verið lengur á leiðinni og allt upp í sex tíma hérna á milli og það er ástand sem er ekki neinum bjóðandi“

Danska Straumlínustofnunin skoðar nú mögulegar úrbætur á höfninni.

„Það sem við sjáum sem ljós í myrkri er það að nú er að ljúka rannsóknarvinnu á því hvernig hægt er að bæta aðstæður í Landeyjahöfn. Þær niðurstöður eru kynntar núna, vonandi seinna í þessum mánuði eða byrjun næsta, og við vonumst til þess að menn taki þessari skýrslu og þessari niðurstöðu fagnandi og bretti upp ermar og byrji á því að fjármagna og svo framkvæma þannig að við lendum ekki í þessum hörmungum aftur.“

