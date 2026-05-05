Pallborðið: Kópavogsoddvitar mætast og glæný könnun Bjarki Sigurðsson skrifar 5. maí 2026 11:12 Sjö flokkar bjóða fram krafta sína í Kópavogi. Vísir/Sara Oddvitar þeirra sjö flokka sem keppast um ellefu sæti í bæjarstjórn Kópavogs mætast í Pallborðinum á Vísi í dag. Snemma í þættinum verður splunkuný Maskínukönnun sýnd og við fáum viðbrögð oddvitanna við henni. Þau sem mæta í þáttinn eru Orri Hlöðversson - Framsókn, María Ellen Steingrímsdóttir - Viðreisn, Ásdís Kristjánsdóttir - Sjálfstæðisflokki, Einar Jóhannes Guðnason - Miðflokki, Markús Candi - Sósíalistaflokki, Jónas Már Torfason - Samfylkingu og Anna Sigríður Hafliðadóttir - Vinstri grænum. Þátturinn hefst klukkan 14 og er í beinni útsendingu á sjónvarpsstöð Vísis og í spilaranum hér fyrir ofan.