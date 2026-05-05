Pall­borðið: Kópa­vogs­odd­vitar mætast og glæ­ný könnun

Bjarki Sigurðsson skrifar
Sjö flokkar bjóða fram krafta sína í Kópavogi. Vísir/Sara

Oddvitar þeirra sjö flokka sem keppast um ellefu sæti í bæjarstjórn Kópavogs mætast í Pallborðinu á Vísi í dag. Snemma í þættinum verður splunkuný Maskínukönnun sýnd og við fáum viðbrögð oddvitanna við henni. 

Þau sem mæta í þáttinn eru Orri Hlöðversson - Framsókn, María Ellen Steingrímsdóttir - Viðreisn, Ásdís Kristjánsdóttir - Sjálfstæðisflokki, Einar Jóhannes Guðnason - Miðflokki, Markús Candi - Sósíalistaflokki, Jónas Már Torfason - Samfylkingu og Anna Sigríður Hafliðadóttir - Vinstri grænum. 

Þátturinn hefst klukkan 14 og er í beinni útsendingu á sjónvarpsstöð Vísis og í spilaranum hér fyrir ofan. 

