Glæsileg hæð í einu fallegasta húsi Hlíðanna Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 5. maí 2026 11:27 Glæsileg hæð er komin á sölu á Flókagötu 9. Eignamiðlun Á horni Flókagötu og Stakkahlíðar stendur glæsilegt rautt hús sem grípur auga vegfarenda í hvert sinn. Í garðinum er fallegur gosbrunnur en lóðin er gróin og falleg með tyrfðum flötum og fjölbreyttum gróðri. Miðjuhæð hússins er nú komin á sölu og er ásett verð tæpar 148 milljónir. Er um að ræða einstaklega fallega og vandaða 150 fermetra hæð með sérinngangi í glæsilegu og vel við höldnu steinhúsi við Flókagötu, þar af er 26 fermetra bílskúr sem breytt hefur verið í stúdíóíbúð. Sérsmíðaðir, franskir gluggar og aukin lofthæð setja sterkan svip á hæðina ásamt fallegum gólf- og loftlistum og marmaragluggakistum. Húsið er þekkt kennileiti og þykir eitt af fallegri húsunum við Flókagötu. Íbúðin er í eigu Hrafnhildar Ýrar Matthíasdóttur, deildarstjóra hjá heilbrigðis‑ og þjónustufyrirtækinu Stoð, og fjölskyldu hennar en þau hafa átt þarna frábær sex ár. Tignarleg lóð og fallegur gosbrunnur fremst. Eignamiðlun Íbúðin er björt og glæsileg.Eignamiðlun Sérsmíðaðir, franskir gluggar og aukin lofthæð setja sterkan svip á hæðina.Eignamiðlun Gólf- og loftlistar og marmaragluggakistur.Eignamiðlun Fallegur viður á rennihurðum inn í borðstofu.Eignamiðlun Steinað gler í viðarhurðunum er einstaklega sjarmerandi.Eignamiðlun Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. Hús og heimili Fasteignamarkaður Mest lesið „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lífið Þessi sigruðu Met Gala Tíska og hönnun Netflix setti leikárið í Borgó í uppnám Menning Lively og Baldoni náðu sáttum Lífið „Lítill verkalýðsprins synti í heiminn“ Lífið Glæsileg hæð í einu fallegasta húsi Hlíðanna Lífið Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre Lífið Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Lífið Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Lífið Met Gala-bölvunin alræmda Tíska og hönnun Fleiri fréttir Glæsileg hæð í einu fallegasta húsi Hlíðanna Oddvitaáskorunin: Mistök að kenna hundinum á klukku „Lítill verkalýðsprins synti í heiminn“ „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lively og Baldoni náðu sáttum Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre Sigga hefur starfað lengi á toppnum hjá IKEA en ákvað 54 ára að fara í nám Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Skoðunarferð um nýja Landspítalann á HönnunarMars Oddvitaáskorunin: Ófeiminn að taka undir þegar Frelsið tekur að óma Fólk undraðist að þær héldu barni frá skjám fyrstu tvö árin „Hélt það væri ekki hægt að bjarga mér“ Krakkatía vikunnar: Kirkjur, Gljúfrasteinn og nornahár Guðmundur og Erna eru gift Mörg þúsund „glataðir ljósmyndarar“ sóttu um „Bíddu, þetta er satt. Ég er með átröskun“ Fögnuðu nýrri líkamsræktarstöð í Grímsbæ Fyrsta jarðarförin í Flatey í 69 ár varð undursamlegt ævintýri Fréttatía vikunnar: Sjúkrabíll, guðshús og koss dauðans Oddvitaáskorunin: Ice ekki lengur eins viðeigandi viðurnefni vestanhafs Birna María og Egill eignuðust dreng Oddvitaáskorunin: Að stöðva Borgarlínuna efst á lista Reyndist sannspár um koss dauðans Britney ákærð fyrir ölvunarakstur „Nú erum við komin í alvöru Drakúlaleik“ Bubbi komst ekki í jarðarför Bjögga „Ég stöðvaði þessar samfarir“ Sjá meira