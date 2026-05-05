Enn að­eins hægt að sigla til Landeyjahafnar við kjör­að­stæður

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Ein ferð er fyrirhugðu í dag og tvær á morgun. Vísir/Egill

Samkvæmt dýptarmælingum sem framkvæmdar voru í Landeyjahöfn í gærkvöldi vantar enn töluvert upp á að Herjólfur geti siglt þangað nema við kjöraðstæður á háflóði. 

Frá þessu greinir á Facebook-síðu Herjólfs.

Að þessu sögðu sé stefnt á eina ferð til Landeyjarhafnar seinnipartinn í dag, þar sem lagt verður frá bryggju í Vestmannaeyjum klukkan 18 og frá Landeyjahöfn klukkan 20:15.

Á morgun sé stefnt að því að sigla til Landeyjahafnar klukkan 7 og 18 og frá Landeyjahöfn klukkan 9 og 20:15.

Enn sé unnið að dýpkun og almenningur verði upplýstur um þróun mála eins fljótt og auðið verður.

„Skilningur opnar ekki höfnina"

Bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar og þingmaður Samfylkingarinnar tókust á um stöðu mála í samgöngum til Vestmannaeyja. Þingmaðurinn sagðist finna til með íbúunum og að ríkisstjórnin ynni að því að efla samgöngur en bæjarstjórinn segir fyrirhugaða samgönguáætlun algjöra hörmung.

„Botninum hefur verið náð"

Herjólfur var sex klukkutíma að sigla frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja í gær vegna ólgusjós og vélarbilana. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ófremdarástand ríkja í samgöngumálum í Eyjum. Botninum hafi einfaldlega verið náð. 

