Samkvæmt dýptarmælingum sem framkvæmdar voru í Landeyjahöfn í gærkvöldi vantar enn töluvert upp á að Herjólfur geti siglt þangað nema við kjöraðstæður á háflóði.
Frá þessu greinir á Facebook-síðu Herjólfs.
Að þessu sögðu sé stefnt á eina ferð til Landeyjarhafnar seinnipartinn í dag, þar sem lagt verður frá bryggju í Vestmannaeyjum klukkan 18 og frá Landeyjahöfn klukkan 20:15.
Á morgun sé stefnt að því að sigla til Landeyjahafnar klukkan 7 og 18 og frá Landeyjahöfn klukkan 9 og 20:15.
Enn sé unnið að dýpkun og almenningur verði upplýstur um þróun mála eins fljótt og auðið verður.
Bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar og þingmaður Samfylkingarinnar tókust á um stöðu mála í samgöngum til Vestmannaeyja. Þingmaðurinn sagðist finna til með íbúunum og að ríkisstjórnin ynni að því að efla samgöngur en bæjarstjórinn segir fyrirhugaða samgönguáætlun algjöra hörmung.
Herjólfur var sex klukkutíma að sigla frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja í gær vegna ólgusjós og vélarbilana. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ófremdarástand ríkja í samgöngumálum í Eyjum. Botninum hafi einfaldlega verið náð.