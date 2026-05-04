„Getur verið erfitt fyrir okkur sums staðar" Smári Jökull Jónsson skrifar 4. maí 2026 12:15 Sinueldur í Heiðmörk. Vísir/Vilhelm Sviðsstjóri á aðgerðasviði Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir öll meðferð elds úti í náttúrunni varasama á þessum árstíma. Gróðureldar sem kvikni séu að megninu til slys en slökkviliðið er með aukið viðbragð vegna gróðurelda. „Við höfum náttúrulega alltaf áhyggjur af gróðureldum á vorin, í svona þurrkatíð og oft á tíðum þá kemur ekki mikil rigning en stundum erum við heppinn og það rignir og þá er ekki eins mikil hætta," segir Brynjar Þór Friðriksson sviðsstjóri á aðgerðasviði hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. „Öll meðferð elds er mjög varasöm á þessum árstíma gagnvart gróðri því það þarf mjög lítið til þess að koma af stað gróðureldi." Hann segir ekki mikið um íkveikjur og lítið þurfi til að eldar kvikni, glerbrot sem liggur á jörðinni geti orðið að báli. „Það getur líka verið einhver sem er á ferð framhjá og hendir sígarettustubbi eða einhverju öðru. Það getur verið einhver sem er úti að elda með einnota grill sem hann leggur í grasið og það eru endalausar sögur af því hvernig upptökin eru." Nota sérstakan búnað til að eiga við gróðurelda Erfiðast sé að eiga við elda á stórum svæðum fyrir utan bæjarmörkin, Heiðmörk, Mosfellsheiði og Kjalarnes en þar kviknaði einmitt gróðureldur í gær sem vel gekk að slökkva. „Fleiri svæði þar sem við komumst illa í hann. Við þurfum að komast að staðnum, geta sótt í eldinn og slökkt hann og það getur verið erfitt fyrir okkur sums staðar þar sem við komum ekki tækjum að," segir Brynjar. „Við erum með sérstakan búnað sem við setjum upp sérstaklega til að fara út fyrir vegi og geta sótt í elda sem eru á erfiðari svæðum. Í raun og veru tökum við tilkynninguna mjög alvarlega strax," bætir Brynjar við aðspurður um sérstakt viðbragð slökkviliðsins vegna gróðurelda þessa dagana. Mínútur skipti máli og eldur geti breiðst hratt út á skömmum tíma. Hann segir mikilvægt að fólk bregðist við. „Ef þú ert á staðnum og sérð að þú missir frá þér eitthvað sem kveikir í þá reynir þú að slökkva fyrst. Ef þú ræður ekki við þetta þá er bara að hringja í okkur strax og tilkynna hvar eldurinn er og hvernig hann er að breiðast út."