Hafa reist leikskóla á sex mánuðum fyrir helming kostnaðarins Birgir Olgeirsson skrifar 4. maí 2026 12:50 Ingi Þór Þorsteinsson og Sverrir H. Pálmarsson hjá Hýsi, Birgir Þór Birgisson, Guðni Aðalsteinsson og Aron Elí Sævarsson hjá Reitum. Reitir og Hýsi hafa hafið viðræður við sveitarfélög um nýja lausn í leikskólamálum. Forstjóri Reita segir hægt að afhenda níutíu barna leikskóla á um sex mánuðum og að kostnaðurinn geti numið um helmingi þess sem þekkist í Reykjavíkurborg. Reitir og Hýsi-Verkheimar hafa hafið samstarf um uppbyggingu skólabygginga fyrir sveitarfélög og aðra aðila, með áherslu á leikskóla sem reistir eru úr stöðluðum og færanlegum húseiningum. Lausnin er kynnt sem bæði hraðari og ódýrari valkostur en hefðbundnar byggingaraðferðir, á sama tíma og víða er brýn þörf á nýju leikskólahúsnæði. Að sögn Guðna Aðalsteinssonar, forstjóra Reita, er hægt að fara frá frumteikningu að fullbúnum leikskóla á um sex mánuðum. Hann segir það vera mjög skamman tíma í samanburði við það sem almennt gerist þegar ráðist er í byggingu leikskóla með hefðbundnum hætti. Tölvuteikning af leikskólabyggingum sem Reitir og Hýsi bjóða upp á „Þarna getum við í samstarfi við Hýsi boðið til dæmis 90 rýma leikskóla á einungis sex mánuðum og þar kveðum við svona nýjan tón,“ segir Guðni í samtali við fréttastofu. Hann segir að þar með sé verið að bjóða sveitarfélögum lausn sem geti brugðist hratt við skorti á leikskólaplássum. Í því felist ekki aðeins styttri afhendingartími heldur einnig lægri kostnaður. Segir kostnaðinn um helming þess sem þekkist í Reykjavík Guðni segir fyrirtækin slá því föstu að kostnaðurinn við þessar byggingar sé um helmingur af þeim kostnaði sem þekkst hafi við uppbyggingu leikskóla í Reykjavíkurborg. Það er einn helsti punkturinn í kynningu fyrirtækjanna á verkefninu. Sveitarfélög hafi ekki aðeins þurft að glíma við langan biðtíma eftir nýju húsnæði heldur einnig mjög háan framkvæmdakostnað. Lausnin sem Reitir og Hýsi kynna nú á að mæta báðum þessum þáttum í senn. Fyrir liggur frumhönnun að fimm deilda leikskóla fyrir níutíu börn og einnig er hægt að stækka útfærsluna upp í sjö deilda leikskóla fyrir allt að 120 börn. Þá segja fyrirtækin jafnframt mögulegt að aðlaga húsnæðið að mismunandi lóðum og þörfum, meðal annars hvað varðar innra skipulag, klæðningu, þakform og upphitun. Viðræður hafnar við sveitarfélög Að sögn Guðna hafa viðtökur við hugmyndinni verið góðar. Hann segir fyrirtækin þegar hafa kynnt lausnina fyrir sveitarfélögum á Suðurlandi og að annar fundur með Reykjavíkurborg sé fyrirhugaður á næstunni. „Við höfum verið að kynna þessa lausn í sveitarfélögum hér á Suðurlandi og Vesturlandi og erum einmitt að fara á annan fund með Reykjavíkurborg mjög fljótlega,“ segir hann. Af orðum hans má ráða að fyrirtækin telji áhuga vera fyrir hendi hjá sveitarfélögum sem standa frammi fyrir mikilli þörf á nýju leikskólahúsnæði en vilja jafnframt forðast langan undirbúning og mikinn kostnað. Byggja á reynslu úr Reykjanesbæ Verkefnið er ekki kynnt sem óprófuð hugmynd. Guðni bendir á að sambærilegt skólahúsnæði hafi þegar verið reist í Reykjanesbæ og að reynslan þaðan hafi verið góð. „Skólahúsnæði hafa verið reist í Reykjanesbæ og við mjög góðar undirtektir bæði hjá þeim sem þar eru í námi og svo starfsfólki. Loftvist og annað slíkt er bara mjög gott og menn ánægðir með þetta,“ segir hann. Í fréttatilkynningu frá Reitum kemur fram að Hýsi-Verkheimar hafi þegar reist þrjá grunnskóla og þrjá leikskóla úr stöðluðum húseiningum hér á landi, samtals um 4.500 fermetra. Þar segir jafnframt að tíu ár séu liðin frá því fyrsta skólabyggingin var reist og að reynslan af rekstri, viðhaldi og flutningi slíks húsnæðis hafi verið góð. Hægt að flytja heilan skóla milli staða Eitt af því sem fyrirtækin leggja sérstaka áherslu á er að einingarnar séu færanlegar. Það þýðir að hægt sé að flytja heila skólabyggingu milli staða ef íbúasamsetning breytist eða húsnæðisþörf færist til innan sveitarfélags. Sá sveigjanleiki getur skipt máli fyrir sveitarfélög sem þurfa að bregðast hratt við fjölgun barna á tilteknum svæðum en vilja um leið forðast að festa mikið fjármagn í byggingum sem kunna síðar að standa á röngum stað. Reitir munu samkvæmt samstarfinu annast útleigu og rekstur leikskólabygginganna, en Hýsi sér um samskipti við framleiðanda eininganna og uppsetningu þeirra hér á landi. Mikil þörf á nýju leikskólahúsnæði Bakgrunnur verkefnisins er sá að víða hefur verið bent á skort á leikskólaplássum og uppsafnaða viðhalds- og framkvæmdaskuld hjá sveitarfélögum. Í fréttatilkynningu Reita er vísað til könnunar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá árinu 2022 þar sem fram kom að 65 prósent barna fengu innritun í leikskóla við átján mánaða aldur eða síðar. Aðeins átta prósent fengu pláss við tólf mánaða aldur, þegar fæðingarorlofi lýkur yfirleitt. Þá er einnig vísað til þess að innviðaskuld í fasteignum í eigu sveitarfélaga hafi verið metin á 95 milljarða króna og að skólar og leikskólar vegi þar þungt. Reitir og Hýsi stíga því inn í umræðu sem hefur í vaxandi mæli snúist um hvernig hægt sé að byggja hraðar, lækka kostnað og mæta skorti án þess að bíða árum saman eftir hefðbundnum framkvæmdum. 