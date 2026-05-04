Innlent

Ók í gegnum gler­hurð í Kaupangi

Atli Ísleifsson skrifar
Miklar skemmdir urðu á húsinu en engan sakaði.
Miklar skemmdir urðu á húsinu en engan sakaði. Akureyri.net/Skapti Hallgrímsson

Ökumaður missti stjórn á bíl sínum við verslunarkjarnann Kaupang við Mýrarveg á Akureyri síðdegis í gær. Bíllinn fór í gegnum glerhurð við hlið inngangsins í Akureyrarapótek og urðu miklar skemmdir á húsinu.

Frá þessu segir á fréttavefnum Akureyri.net. Þar kemur fram að atvikið hafi átt sér stað um fimmleytið í gær.

Fram kemur að engan hafi sakað en að bíllinn hafi verið mikið skemmdur og hafi þurft að draga hann á brott.

Draga þurfti bílinn á brott síðdegis í gær.Akureyri.net/Skapti Hallgrímsson
Akureyri

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið