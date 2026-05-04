Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, mun funda með Leó XIV, páfa, í Vatíkaninu í dag. Hún er stödd á Ítalíu í vinnuferð en seinna í dag mun Halla einnig hitta æðsta embættismann Páfagarðs og forseta Ítalíu.
Í síðustu viku var Halla stödd í Svíþjóð þar sem hún sótti hátíðarhöld vegna áttræðisafmælis Karls Gústafs XVI, Svíakonungs.
Eftir einkafundinn með páfanum í dag mun Halla, ásamt íslenskum embættismönnum, funda með Pietro Parolin, kardínála, sem er æðsti embættismaður Páfagarðs.
Síðan mun hún halda til Quirinale-hallarinnar í Róm, þar sem forsetinn mun hitta Sergio Mattarella, forseta Ítalíu. Eftir fund þeirra mun hún svo snæða hádegisverð með forsetanum.
Á morgun mun forseti Íslands heimsækja norrænu menningarmiðstöðina Circolo Scandinavo í Róm. Það er miðstöð sem hefur það hlutverk að kynna norræna menningu og listir fyrir Ítölum. Þar eru einnig listamannaíbúðir fyrir norrænt listafólk.
Að endingu mun Halla heimsækja höfuðstöðvar Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna á morgun. Það er stærsta stofnun SÞ á sviði matvælaaðstoðar og fæðuöryggis og er áherslustofnun í mannúðarstarfi Íslands. Íslendingar vinna meðal annars með stofnuninni að tvíhliða þróunarsamvinnu.