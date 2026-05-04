Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Kári Sigurðsson er formaður Sameykis.
Formenn tveggja stéttarfélaga segja Reykjavíkurborg ítrekað víkja sér undan ábyrgð þegar starfsfólk borgarinnar verður fyrir tjóni í starfi. Það veki furðu að fulltrúar borgarinnar státi sig af því að vera leiðandi í mannauðsmálum þegar þeir sýni það ekki í verki. 

Þetta kemur fram í grein sem formenn Sameykis og Eflingar skrifuðu á Vísi. Í greininni taka þeir dæmi um tvö nýleg mál þar sem heyrnartólum og fatnaði var stolið af vinnustað starfsmanns borgarinnar en sá fékk tjónið ekki bætt. Þá neituðu fulltrúar borgarinnar að bæta tjón starfsmanns neyðarskýlisins en í hans tilviki var 150 þúsund króna rafhlaupahjóli stolið úr læstu starfsmannarými. Atvikið náðist á öryggismyndavél og fullyrt að skjólstæðingur skýlisins hafi stolið hjólinu.

Kári Sigurðsson, formaður Sameykis segir Reykjavíkurborg til fyrirmyndar hvað varðar margt en þessi mál séu borginni alls ekki til sóma.

„Reykjavíkurborg, þau tryggja sig sjálf þannig þetta er þeirra verklag, Þetta eru þeirra reglur og túlkanir sem þau fara eftir í þessum málum. Maður er svolítið hissa að sjá hversu þröngar túlkanir og skilgreiningar þau setja á sínar eigin reglur. Maður veltir því fyrir sér eins og við gerum í greininni, fyrir hvern þessar reglur eru? Því þær eru ekki fyrir starfsfólkið og starfsumhverfið.“

Samskiptin gætu verið betri

Sem veki furðu þar sem fulltrúar borgarinnar hafi státað sig af því að vera leiðandi afl í mannauðsmálum og kynntu nýverið nýja mannauðsstefnu með miklum fyrirheitum.

„Undanfarna mánuði hafa þetta verið ákveðin vonbrigði hversu lítið hefur heyrst frá borginni í svona málum og í raun og veru fleiri málum þar sem maður hefur óskað eftir því að samskiptin væru betri.“

Verði að sýna metnað í verki

Kári segir að hjá borginni starfi nefnd sem eigi að leysa úr slíkum ágreiningsmálum.

„Sú nefnd hefur fundað afskaplega lítið á undanförnum mánuðum og kannski lítill vilji hjá borginni til þess að leysa þessi mál sem snúa að þessu félagsfólki.“

Pólitíkin þurfi að stíga inn í og liðka fyrir verklaginu.

„Ef borgin ætlar að vera leiðandi afl í mannauðsmálum þá þarf að sýna það í verki og þau eru ekki að gera það í dag.“

