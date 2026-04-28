Albert keypti þakíbúð á hálfan milljarð Magnús Jochum Pálsson skrifar 28. apríl 2026 10:49 Albert hefur fjárfest í 327 fermetra þakíbúð á 560 milljónir króna í Skuggahverfinu. Knattspyrnumaðurinn Albert Guðmundsson heldur áfram að stækka fasteignaveldi sitt og hefur fjárfest í þakíbúð í fjölbýlishúsi að Frakkastíg 1 í miðborginni á 560 milljónir króna. Viðskiptablaðið greindi fyrst frá kaupunum í gær. Albert keypti íbúðina í gegnum félag sitt, Albert ehf., af byggingarfélaginu Iðu ehf. sem Björt Ólafsdóttir stýrir og byggði húsið. Frakkastígur 1 er sjö hæða fjölbýlishús sem er nýrisið í Skuggahverfinu niðri við Sæbraut. Búið er að selja sex íbúðir af þeim níu sem auglýstar eru á söluvef Iðu, þar á meðal keypti Sigurður Gísli Pálmason íbúð á fimmtu hæð á 375 milljónir. Íbúðin er ansi glæsileg. Íbúðin sem Albert keypti er 327 fermetrar að stærð og er á tveimur efstu hæðunum, sem gerir hana að þakíbúð. Tvær þaksvalir fylgja íbúðinni og á efri hæðinni er tengi fyrir heitan pott. Íbúðin er nýjasta viðbótin í býsna stórt fasteignaveldi Alberts Guðmundssonar, sem er búsettur í Flórens og spilar þar fyrir Fiorentina. Vísir greindi í fyrra frá ört stækkandi veldi Alberts sem hefur keypt fjölda nýrra íbúða niður í bæ, einbýlishús á Seltjarnarnesi og íbúð í Róm. Fasteignamarkaður Reykjavík Tengdar fréttir Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Knattspyrnukappinn Albert Guðmundsson hefur fjárfest í fasteignum í gegnum félag sitt Albert ehf. fyrir 1,152 milljarð íslenskra króna undanfarna mánuði, bæði á Íslandi og erlendis. Það má líkja fasteignaviðskiptum Alberts við vel útfært Monopolí þar sem hann hefur keypt íbúðir í mörgum af nýjustu fjölbýlishúsum miðborgarinnar. 24. september 2025 20:00